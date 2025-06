Ator da Globo dá resposta inusitada e revela tamanho do “piu-piu”

O artista falou abertamente sobre sua intimidade - Foto: Reprodução | TV Globo

Nicolas Prattes foi surpreendido por uma seguidora ao abrir uma caixinha de perguntas em seu perfil do Instagram, nesta terça-feira, 17. O ator da Globo foi questionado sobre o tamanho de suas partes íntimas e deu uma resposta inusitada.

“Quantos centímetros de piu-piu tu tem?”, perguntou a internauta. Bem humorado, o artista compartilhou um print informando o tamanho do personagem piu-piu, que faz parte do desenho Looney Tunes.

“O tamanho do Piu-piu é geralmente 22 cm de altura, enquanto o Frajola tem cerca de 26 cm de altura”, dizia o print compartilhado por ele, que acabou viralizando nas redes sociais e rendeu uma série de comentários dos internautas.

“Pergunta respondida nas entrelinhas. 22 cm”, disparou um. “Pra mim o frajola era muito maior que o piu-piu”, afirmou outra. “As pessoas se passam kkkk e ainda acham ruim a resposta que levam”, reforçou uma terceira.

Frequência sexual

Vale lembrar que Nicolas já foi alvo de comentários após revelar sua frequência sexual com a esposa, a apresentadora Sabrina Sato. A confissão aconteceu durante o programa “Sobre Nós Dois”, do GNT.

Na ocasião, o artista contou que fazia sexo cerca de 50 vezes na semana com a famosa, que na época ainda era sua namorada. “Considerando que se vê sete dias na semana? (risos) Se vendo de segunda a segunda, no início do namoro… Umas 50 vezes. Sete dias na semana, 24 horas por dia! De férias, sem fazer absolutamente nada”, disse ele.

Em entrevista ao Gshow, o famoso contou que ficou constrangido com a repercussão do caso. “Vou mudar esse número! Está dando mais do que falar do que qualquer coisa, meu Deus! Vinte e quatro horas, trancado, sete dias na semana, fiz os cálculos e deu isso”, disparou.