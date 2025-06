Ivete lança projeto de samba e anuncia turnê com show em Salvador

Ivete contou detalhes sobre o projeto - Foto: Divulgação

Ivete Sangalo surpreendeu os fãs na noite desta terça-feira, 17. A cantora anunciou que lançará um álbum de samba, chamado “Ivete Clareou”, com canções inéditas do gênero que é um dos mais populares do país.

O anúncio foi feito durante uma transmissão ao vivo no Youtube e através de um post em seu perfil do Instagram. Na publicação, a artista anunciou as datas da turnê, que passará por quatro cidades brasileiras: São Paulo, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Salvador e Porto Alegre.

Durante o bate-papo, Ivete contou que o nome “Clareou” foi dado em homenagem à cantora Clara Nunes, que remete à infância da artista, pois seus pais eram fãs de samba e a primeira músisica que ala pertenceu a cantar inteira foi “Conto de Areia”, sucesso de Clara Nunes, lançada em 1974.

Datas da turnê

Os shows começam em outubro, na capital paulista, e as vendas abrem oficialmente a partir de julho. Os eventos serão todos em espaços abertos, ao ar livre, a fim de ter uma experiência completa de imersão.

Confira as datas dos shows:

São Paulo - 25 de outubro

Belo Horizonte - 1 de novembro

Rio de Janeiro - 22 de novembro

Salvador - 30 de novembro

Porto Alegre - 13 de dezembro

História com o samba

Emocionada, Ivete revelou que sua história com o samba surgiu ainda pequena e escutava muito o gênero ao lado da família. Ela destacou que se conectou com Clara Nunes pela força

“A memória afetiva que eu tenho com meu pai e minha mãe cantando samba em casa. Me lembro de abrir mão de saídas ao shopping e a outros eventos para não perder esse nosso sarau”, disse ela durante a coletiva de imprensa.

O samba para mim é uma prioridade, já que vou me permitir. Embora eu ache a minha carreira permeada nessa permissividade comigo. Eu gosto de fazer as coisas, principalmente aquelas que me dão prazer

Mudança do axé para o samba

Ivete também falou sobre a transição do axé music para o samba e como espera que o público lide com essa mudança. Ela reforçou que tem orgulho da Bahia e de toda a musicalidade que o estado possui.

A cantora de axé que eu sou e tenho muito orgulho disso, foi construída através da democracia dentro da minha casa. [...] A Bahia é um lugar democraticamente artístico e eu devo muito isso ao ambiente que foi a minha casa, onde se ouvia de tudo e era permitido ouvir de tudo com muito respeito

A artista ainda ressaltou que as pessoas precisam entender que ela é uma artista completa, que passeia por vários ritmos. “Não existe uma coisa só. Nós não somos uma coisa só, o mundo tem muitas formas de pensar, existir e ser”, completou.