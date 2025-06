Planet Hemp anuncia término após 30 anos e show em Salvador

Planet Hemp - Foto: Divulgação

Planet Hemp anunciou o fim da banda e uma turnê de despedida, intitulada ‘A Última Ponta’, nesta terça-feira, 17, durante coletiva de imprensa. O grupo fundado em 1993 vai fazer suas apresentações finais ao longo deste ano. O primeiro show vai acontecer na Concha Acústica do Teatro Castro Alves (TCA), em Salvador.

“O Planet Hemp vai acabar! Depois de mais de 30 anos fazendo muita fumaça e história, o Planet Hemp anuncia a sua turnê final. Não tá ligado na missão?”, escreveu a banda em uma publicação no Instagram.

Ao comentar sobre a decisão de encerrar os trabalhos, Marcelo D2 celebrou a trajetória da banda. “Fizemos um belo trabalho nesses 30 anos de carreira, mas tudo tem um final. O Planet Hemp tem uma energia muito forte que não queremos que se apague. Já namoramos essa ideia há pelo menos dois anos”, disse o cantor na coletiva.

Vamos aproveitar esses últimos momentos juntos, na estrada, como banda, e nos conectarmos mais uma vez com essa galera que está nos apoiando desde o início. É muito louco, nosso primeiro show foi para sete pessoas e agora vamos encerrar tudo no Allianz Parque. Marcelo D2 - vocalista

A abertura da turnê acontece no dia 13 de setembro em Salvador e o encerramento será no Allianz Parque, em São Paulo, no dia 15 de novembro.

Confira os dias e locais de todos os shows:

13/9 - Concha Acústica (Salvador)

20/9 - Classic Hall (Recife)

3/10 - Live Curitiba (Curitiba)

4/10 - KTO Arena (Porto Alegre)

12/10 - P12 (Florianópolis)

17/10 - Goiânia Arena (Goiânia)

18/10 - Arena BRB (Brasília)

31/10 - Befly Hall (Belo Horizonte)

8/11 - Farmasi Arena (Rio de Janeiro)

15/11 - Allianz Parque (São Paulo)

Embora tenha se destacado em âmbito nacional na década de 1990, a banda teve sua trajetória marcada por hiatos. Em 2001, aconteceu o primeiro encerramento de atividades. Reuniões esporádicas ocorreram em 2003, 2010 e de 2012 a 2016, com um retorno mais consistente a partir de 2018.

A banda é formada por Marcelo D2 e BNegão no comando dos vocais, Formigão no baixo, Pedro Garcia na bateria, Nobru na guitarra e Daniel Ganjaman como DJ e engenheiro de áudio. Seu álbum mais recente, Jardineiros, saiu em 2022.

Em 2024, o grupo celebrou 30 anos de existência com o show 'Baseado em Fatos Reais: 30 Anos de Fumaça'. No mesmo ano, o Planet Hemp se apresentou no Rock in Rio, corrigindo um erro histórico do festival: pouco depois da banda lançar 'A Invasão do Sagaz Homem Fumaça', no ano 2000, sua ausência na programação do evento de 2001 foi sentida e criticada pelo público.