Luedji Luna aborda temas impactantes em disco: “Humana e ordinária”

Luedji Luna lançou o seu quinto álbum de estúdio - Foto: Divulgação

A cantora Luedji Luna lançou o seu quinto álbum de estúdio, ‘Antes Que A Terra Acabe’, que está disponível em todas as plataformas digitais desde o dia 13 de junho. No novo disco, a baiana escancara suas estranhezas, sombras e contradições que se expressam nessa busca pelo amor apresentado no álbum anterior, ‘Um Mar Pra Cada Um’.

Antes Que A Terra Acabe conta com as participações de Seu Jorge, Arthur Verocai, Alaíde Costa, Robert Glasper, Emillie Lapa e Mc Luanna e Rapsody.

O single ‘Apocalipse’ abre o projeto, no qual Luedji Luna convida o público a olhar para o amor através de uma lente de aumento que revela as camadas mais amedrontadoras e menos nobres do desejo humano, partindo de uma constante busca por amar e ser amada, presente em Um Mar Pra Cada Um.

“Enquanto o primeiro disco ilustra minha busca por amar e ser amada, o segundo revela até onde eu posso ir para resolver essa carência. Em Antes Que A Terra Acabe, eu me mostro terrena, humana e ordinária. Nas nossas experiências amorosas, também nos deparamos com as nossas estranhezas, contradições e com a nossa feiura. Ele é um disco que me expõe ainda mais que o anterior”, disse.

Apesar da temática séria, o caminho percorrido pela cantora e compositora baiana em seu novo é marcado por outras coisas também. Nomes de peso conduzem essa celebração, como Seu Jorge e Arthur Verocai nos vocais e arranjos de cordas em Apocalipse, Alaíde Costa em 'Bonita'e Mc Luanna e Rapsody em 'Pavão', além de Robert Glasper em “Outono”.

“Esses dois trabalhos foram desafiadores pela coragem de olhar com uma lente aumentada para minha própria relação com o amor e, também, pela quantidade de músicas e produtores envolvidos no processo. Deu trabalho, mas apesar de tudo foi tranquilo, intuitivo, consegui tomar meu tempo, apesar da pressão pelo lançamento de algo novo. Foi imersivo, meditativo, respeitoso e fluido. As canções entravam e saiam até o último momento. Esses dois discos são bem geminianos: mutável, dinâmico e transformador. Um espelha o outro. Eu estou feliz!”, celebrou.

Futuro da música brasileira

Sobre seus projetos futuros, Luedji Luna afirmou, em entrevista ao Portal A TARDE, que pretende exaltar a cultura negra no Brasil e no mundo com seu projeto ‘Manto da Noite’, que deve ser levado para Nova York, nos Estados Unidos, em breve.

“Nesse momento, eu quero só lançar esse disco e depois, eu quero continuar com o meu projeto paralelo, que é o Manto da Noite, a festa, onde eu quero reafirmar esse lugar da música negra do mundo, no Brasil. Do R&B, do jazz, do neo soul, do rap. Eu quero trazer artistas gringos para cá e quero levar artistas brasileiros pra lá”, disse ela.

Luedji Luna completou: “Estou em diálogo com alguns parceiros em Nova York para levar também artistas brasileiros emergentes para lá. Pessoas que eu acredito que estão fazendo um trabalho incrível, que merecem escuta. Poder movimentar a cultura a partir das coisas que eu acho importantes e que eu gosto de ouvir, que eu acho que todo mundo tem que conhecer, não ficar só eu ouvindo na minha casa, e se eu posso fazer isso, se eu já consegui uma vez ano passado, quem sabe eu não consiga esse ano também.”