Palco A Tarde FM de São João apresenta Falamansa - Foto: Reprodução

Neste sábado (21), o Palco A Tarde FM de São João traz os maiores sucessos do Falamansa. O grupo paulista formado no final dos anos 1990 foi responsável por popularizar o Forró Universitário e o Forró Pé-de-Serra entre os adolescentes da época e se tornou um fenômeno em todo o país.

Mantendo a formação original, a banda ainda compõe sucessos e continua incluindo no repertório músicas emblemáticas de ícones como Luiz Gonzaga e Dominguinhos. Tudo isso vai poder ser conferido no programa especial deste sábado. O Palco começa às 17h e pode ser ouvido em 103,9 FM, pelo aplicativo ou no site atardefm.com.br.

Sobre a banda

Falamansa é uma banda brasileira de forró formada em 1998 na cidade de São Paulo. Com a ascensão do forró nas noites da capital paulista, surgiu na cidade um movimento para atender a demanda das casas noturnas e do público adolescente, que se identificou de imediato com a dança e com o ritmo contagiante do estilo