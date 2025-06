Match em grupo? Tinder lança nova função com encontros duplos

Durante os testes, o Tinder observou que a funcionalidade foi mais popular entre usuários com até 29 anos - Foto: depositphotos.com

O Tinder anunciou uma nova funcionalidade que despertou a curiosidade de muitos usuários: o "double date". A novidade funciona como "encontro duplo", que permite que dois amigos formem uma dupla para dar match com outras duplas na plataforma.

A plataforma informou que a proposta do recurso é tornar a experiência do swipe mais divertida e colaborativa, incentivando os usuários a aproveitarem os matches ao lado de amigos.

Como funciona o double date?

Para começar, o usuário precisa clicar no ícone do "double date", localizado no canto superior da tela principal. Em seguida, escolhe um amigo para formar dupla – é possível selecionar até três contatos. Quando uma pessoa de cada dupla curte o perfil da outra, ocorre o match. A partir disso, um grupo com os quatro participantes é criado automaticamente para que todos possam conversar. Além do bate-papo em grupo, também há a opção de abrir conversas privadas com alguém da outra dupla, ou até mesmo curtir o perfil individual de um dos membros, o que pode resultar em um match separado.

Pesquisa

Durante os testes, o Tinder observou que a funcionalidade foi mais popular entre usuários com até 29 anos. A empresa afirmou que, nesse período, as conversas em grupo geradas pelo double date tiveram 25% mais mensagens em comparação com os chats individuais. Além disso, as taxas de match foram descritas como “significativamente maiores”, embora os dados exatos não tenham sido divulgados.

Reações dos usuários

Apesar das explicações, muitos usuários demonstraram confusão sobre como exatamente o recurso funciona.

“Alguém me explica esse negócio de double date? É só amizade? A segunda pessoa fica de vela? Ou os quatro estão se envolvendo?”, questionou um usuário nas redes sociais.

Outro brincou: “O Tinder agora quer promover trisal? Poligamia?”. E teve quem fizesse piada: “Double date no Tinder é tipo combo — você dá match com um e leva outro junto”.