ChatGPT poderá criar imagens diretamente do Whatsapp; entenda como

ChatGPT permite geração de imagem no WhatsApp - Foto: Divulgação | Open IA

O ChatGPT pode gerar imagens utilizando sua inteligência artificial por meio do Whatsapp agora, permitindo que o usuário solicite a geração das fotos e ilustrações, sem que saiam do aplicativo. A novidade foi anunciada pela Open IA nesta segunda-feira, 16.

O bot vem sendo presente no aplicativo de mensagens desde dezembro do ano passado, recebendo diversas atualizações e otimização possibilitando uma melhor interação tanto por texto, quanto por voz.

ChatGPT permite geração de imagem no WhatsApp | Foto: Divulgação | Open IA

Como gerar as imagens?

Inicialmente, caso a pessoa não tenha interagido com o Chat GPT ainda, é preciso adicionar o “contato” do bot. Para isso, basta seguir o passo-a-passo abaixo:

Ao abrir o Whatsapp, clique no botão “+”; Selecione “Novo Contato”, nomeie o contato, toque na opção de “País” e escolha “Estados Unidos”; Adicione o seguinte número 1-800-242-8478 no campo de “Telefone” e clique em “Salvar contato”.

| Foto: Reprodução

Após isso, basta abrir a conversa com o bot e digitar a solicitação da imagem, lembrando de ser o mais detalhista e descritivo possível para um melhor resultado.

Além da geração de imagens, o bot funciona igual ao ChatGPT de navegador ou aplicativo, a única diferença é que não será preciso sair do Whatsapp.

Limitações para usuários gratuitos

Todas as funções do chatbot são liberadas gratuitamente, porém existem algumas limitações para pessoas que o utilizam com uma conta normal ou sem conta.

No caso das pessoas que o utilizam sem conta, é possível criar somente uma imagem por dia, precisando esperar 24 horas para que se possa gerar uma outra.

Já para as pessoas que possuem uma conta gratuita, o limite sobe para três imagens por dia.

Quando o limite for atingido, o bot vai oferecer à pessoa para que ela associe seu número de telefone a uma perfil assinante, e com essa assinatura, o bot fica ilimitado.