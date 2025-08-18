Leonardo faz confissão sobre término de Zé Felipe: “Morto por dentro”

Leonardo é avô dos filhos de Virginia - Foto: Reprodução | Instagram

Leonardo abriu o coração e contou detalhes sobre o fim do relacionamento de seu filho, o cantor Zé Felipe, com a influenciadora Virginia Fonseca. Em entrevista ao portal de Leo Dias, o cantor sertanejo afirmou que ficou muito abalado com o ocorrido e chegou até a desenvolver uma doença autoimune.

“Ah, estou [abalado] até hoje, né? Tô extasiado, morto por dentro, vivo por fora. Coisa que nunca deu em mim, já deu foi herpes, na língua, herpes na bunda. O meu psicológico ficou abaladíssimo. Está até hoje, porque a gente, como pai, como família, e o tanto que eu amo eles…”, disse ele.

“A gente virou uma família só. Do dia para noite, aí tem essas joias raras que são os netos, aí de repente acontece isso, vem aquele lado que você não sabe o que aconteceu, só eles podem dizer”, completou.

O famoso também revelou que passou noites sem dormir após receber a notícia do término dos dois, que são pais de Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo. “A gente fica sem dormir pensando, o baque foi muito grande, muito rápido”, explicou.

O término

Zé Felipe e Virginia anunciaram o fim do casamento em maio deste ano, através de um post no Instagram. O casal afirmou que o término aconteceu de forma amigável e que seguiram buscando o melhor para os filhos.

“Juntos sempre, e agora de uma maneira diferente. Decidimos que seremos amigos para cuidar do nosso maior bem, nossas bênçãos enviadas por Deus, os nossos três filhos”, iniciaram os dois, em uma publicação conjunta.

“Não estarmos juntos como casal nunca será motivo para não darmos valor a tudo que construímos, uma família linda. Vivemos isso intensamente, nos aproximamos, descobrimos a alegria de sermos pais e fomos cúmplices em cada momento. Torcemos um pelo outro e assim seguiremos”, reforçaram.

“Optamos pela honestidade e não por uma vida de aparências, porque estes somos nós. Não julguem e não criem histórias. Somos humanos e estaremos sempre em busca da felicidade plena, a mesma que um dia vivemos”, concluíram.