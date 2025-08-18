Menu
DEU RUIM!

Ex-atriz da Globo acusa banco de sumir com seu dinheiro

A moça afirmou que a conta estava zerada

Franciely Gomes

Por Franciely Gomes

18/08/2025 - 20:56 h
A atriz contou detalhes sobre o caso
A atriz contou detalhes sobre o caso

Maíra Charken passou por um susto ao tentar comprar comida para seu filho neste domingo, 17. A ex-atriz da Globo contou que transferiu o dinheiro para sua conta em um banco virtual e horas depois percebeu que a conta estava zerada, acusando a instituição financeira de ter sumido com o valor.

Ver essa foto no Instagram

Uma publicação compartilhada por Maíra Hizzú Charken (@mairacharken)

“Saímos da praia, estávamos no mercado, [fui] comprar as coisas para preparar o almoço da criança. Eu tinha passado dinheiro para a minha conta. Carreguei o celular, e fui ver: minha conta zerada. O banco pegou o dinheiro”, disse ela.

“[...] Na praia eu transferi dinheiro para a conta. Quando olhei no saldo: zero. Domingo. Vocês levaram meu dinheiro para onde? Estava com o dinheiro separado para a comida, para poder dar almoço para [meu filho]. Eu transferi dinheiro para dentro dessa conta”, afirmou.

Procurada pela revista Quem, a assessoria do banco não se pronunciou oficialmente sobre as acusações feitas pela famosa.

Ex-atriz da Globo Maíra Charken

x