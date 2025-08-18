Menu
ENTRETENIMENTO

Filha de Gugu expõe detalhe íntimo de casamento com ex-pedreiro

Jovem surpreendeu seguidores com revelação inédita feita na web

Luiz Almeida

Por Luiz Almeida

18/08/2025 - 23:45 h
Filha de Gugu Liberato postou sobre relação
Filha de Gugu Liberato postou sobre relação -

Sofia Liberato, filha de Gugu Liberato, voltou a chamar atenção nas redes sociais ao revelar um detalhe inédito sobre sua união com o brasileiro Gabriel Gravino, ex-pedreiro com quem se casou nos Estados Unidos.

No último fim de semana, a jovem compartilhou um ensaio fotográfico romântico ao lado do marido, no estilo pré-wedding.

Para a ocasião, ela apostou em um look moderno, composto por bota branca de cano alto, camiseta combinando e saia jeans. As fotos foram registradas em Miami, tendo como cenário um carro de luxo e a fachada de grifes renomadas, incluindo uma joalheria internacional.

Embora já sejam oficialmente casados, Sofia revelou que o casal pretende celebrar novamente o casamento, desta vez no Brasil, para reunir familiares e amigos que não puderam comparecer à cerimônia nos Estados Unidos.

Desabafo da filha de Gugu Liberato

“No dia 16 de maio, nos casamos no civil e celebramos esse momento tão especial ao lado de pessoas queridas. Foi uma cerimônia íntima, cheia de amor e a presença de Deus – exatamente como sonhamos. Somos imensamente gratos a todos que estiveram presentes e também àqueles que, mesmo de longe, estavam conosco em pensamento. Que Deus abençoe nossa união e nosso casamento, hoje e sempre. Esse dia ficará para sempre em nossos corações”, escreveu Sofia ao relembrar o enlace.

O fotógrafo responsável pelo ensaio também comentou o registro: “Entre a elegância de Sofia Liberato e o carisma de Gabriel Gravino, registramos um ensaio fotográfico no vibrante coração de Miami. Histórias que carregam muito mais do que beleza... elas carregam um legado”.

