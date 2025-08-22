Menu
MATERNIDADE?

Maya Massafera revela planos para ser mãe: “Vou implantar um útero”

Influenciadora detalhou investimentos na transição de gênero e contou como pretende realizar o sonho da gravidez

Beatriz Santos

Por Beatriz Santos

22/08/2025 - 13:02 h
Maya também comentou sobre sua vida amorosa
Maya também comentou sobre sua vida amorosa -

A influenciadora digital Maya Massafera, de 44 anos, revelou nesta quinta-feira, 21, em entrevista ao portal Leo Dias, o desejo de engravidar e os planos que pretende seguir para realizar a maternidade.

"Eu quero engravidar, mas, amor, a vida da mulher solteira está muito complicada, está quase insalubre. Eu tenho namorado, vou implantar um útero e vou engravidar", afirmou.

Maya também comentou sobre sua vida amorosa, lembrando que manteve um relacionamento discreto em 2024. Atualmente, faz uso de aplicativos de paquera, embora enfrente dificuldades. "É difícil namorar! Muito, muito, muito. Antes eu estava mais procurando, agora quem chegar, chegou", disse.

Durante a entrevista, a influenciadora ainda falou sobre os investimentos feitos em sua transição de gênero. Segundo ela, cerca de R$ 3 milhões foram destinados a procedimentos médicos, sempre com foco na qualidade.

"Eu fui pagando tudo. E eu sempre fiz com o melhor que achei no meu entendimento daquela área", declarou. Maya contou que fazia consultas com diversos profissionais antes de cada decisão. "Eu ia no melhor do peito, no melhor daquilo, fazia consulta com todos. Fiz consulta com uns 10 de cada, então pagava consulta, passava isso, não sei o que lá", detalhou.

