ENTRETENIMENTO
ABANDONADA

Ex de Manoel Gomes é vista vendendo algodão-doce em São Paulo

Diva Gomes conta que foi abandonada com R$33 na conta

Agatha Victoria Reis

Por Agatha Victoria Reis

21/08/2025 - 18:56 h
Ela foi vista pelas ruas de São Paulo vendendo algodão-doce
Ela foi vista pelas ruas de São Paulo vendendo algodão-doce

Diva Gomes, ex-esposa de Manoel Gomes, dono do hit “Caneta Azul”, foi vista pelas avenidas de São Paulo vendendo algodão-doce após o término com o cantor.

Em entrevista ao EXTRA, Diva contou nesta quinta-feira, 21,sobre as dificuldades financeiras que tem enfrentado e afirmou que foi abandonada pelo artista com apenas R$ 33 na conta.

Segundo ela, o fim do relacionamento, que durou dois anos, foi divulgado pelo assessor de Manoel, sem qualquer aviso prévio.

“Me senti sem chão ao ser abandonada. Nunca imaginei que um dia o Manoel teria coragem de me deixar, porque vivemos muitos momentos maravilhosos juntos. Está sendo muito doloroso”, explicou.

Diva ainda revelou que encontrou a casa vazia ao voltar do supermercado, precisando encontrar uma nova forma de se sustentar. Assim, começou a vender café e algodão-doce nas ruas:

“Ele deixou R$ 33 na minha conta e R$ 400 na gaveta. Fui vender algodão-doce na praça para não faltar o pão na minha mesa. Para mim, isso não é vergonha. Sempre trabalhei desde pequena. Eu tinha uma vida com o Manoel, era dependente dele, e ajudei ele na carreira dele, mas ele me deixou sem nada.”

Atualmente, Diva ainda mora em um apartamento deixado pelo cantor, localizado na Praia Grande, litoral de São Paulo. De volta às redes sociais, ela afirma estar se “reconstituindo”. “Ninguém merece passar por nada disso”, desabafou.

Pronunciamento de Manoel Gomes

O cantor ainda não deu declarações públicas. No entanto, seu advogado afirmou que "nunca houve casamento ou qualquer vínculo formal entre o influenciador e Diva, apenas um relacionamento afetivo, que teria sido encerrado de forma respeitosa por ele".

O casal estava junto desde 2023 e, em janeiro, anunciou a perda de um bebê. Eles moravam em uma mansão em Alphaville, São Paulo, e, pouco antes do fim da relação, se mudaram para um imóvel em Praia Grande.

Manoel Gomes

x