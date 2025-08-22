CORRE PARA ASSISTIR
Série Chosen deixará a Netflix; saiba até quando você pode assistir
Produção será removida do catálogo em breve
Por Beatriz Santos
Quem acompanha a série Chosen (2018–2019) na Netflix precisa se apressar para concluir os episódios. A produção será removida do catálogo no dia 14 de setembro, o que significa que o último dia para assistir será 13 de setembro.
A saída da série gera dúvida entre os assinantes porque a trama aparece com o selo de “original Netflix”. No entanto, nem todas as produções exibidas com o “N” vermelho são de fato originais da plataforma.
Em alguns casos, a plataforma apenas adquire os direitos de distribuição internacional, como aconteceu com Chosen. A série pertence ao serviço de streaming chinês iQIYI, responsável pela produção.
E se você se perguntar onde poderá assistir após a remoção, a resposta não anima: até o momento, Chosen não está disponível em nenhum outro serviço de streaming no Brasil.
A história da série mistura suspense e ação em um enredo curto, mas intenso. A trama começa quando uma família recebe uma caixa misteriosa com uma arma carregada. O objeto coloca um médico e pai de família em um jogo psicológico perigoso, no qual é forçado a tomar decisões que podem custar tudo o que tem.
Com apenas duas temporadas e seis episódios ao todo, Chosen pode ser maratonada antes de sair da plataforma. O elenco conta com Blue Cheng-Lung Lan, Jiajia Deng, Sam Hayden-Smith, Jnny Zhou e Fayssal Bazzi.
