CORRE PARA ASSISTIR

Série Chosen deixará a Netflix; saiba até quando você pode assistir

Produção será removida do catálogo em breve

Beatriz Santos

Por Beatriz Santos

22/08/2025 - 14:07 h | Atualizada em 22/08/2025 - 17:19
Quem acompanha a série Chosen na Netflix precisa se apressar para concluir os episódios
Quem acompanha a série Chosen na Netflix precisa se apressar para concluir os episódios -

Quem acompanha a série Chosen (2018–2019) na Netflix precisa se apressar para concluir os episódios. A produção será removida do catálogo no dia 14 de setembro, o que significa que o último dia para assistir será 13 de setembro.

A saída da série gera dúvida entre os assinantes porque a trama aparece com o selo de “original Netflix”. No entanto, nem todas as produções exibidas com o “N” vermelho são de fato originais da plataforma.

Em alguns casos, a plataforma apenas adquire os direitos de distribuição internacional, como aconteceu com Chosen. A série pertence ao serviço de streaming chinês iQIYI, responsável pela produção.

E se você se perguntar onde poderá assistir após a remoção, a resposta não anima: até o momento, Chosen não está disponível em nenhum outro serviço de streaming no Brasil.

Até então, Chosen não está disponível em nenhum outro serviço de streaming
Até então, Chosen não está disponível em nenhum outro serviço de streaming | Foto: Divulgação

A história da série mistura suspense e ação em um enredo curto, mas intenso. A trama começa quando uma família recebe uma caixa misteriosa com uma arma carregada. O objeto coloca um médico e pai de família em um jogo psicológico perigoso, no qual é forçado a tomar decisões que podem custar tudo o que tem.

Com apenas duas temporadas e seis episódios ao todo, Chosen pode ser maratonada antes de sair da plataforma. O elenco conta com Blue Cheng-Lung Lan, Jiajia Deng, Sam Hayden-Smith, Jnny Zhou e Fayssal Bazzi.

Tags:

Netflix séries

Ver todas

