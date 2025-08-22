Menu
ENTRETENIMENTO
CONTOU TUDO!

Virginia Fonseca faz revelação sobre ligação para Neymar: “Sempre fiz”

A influenciadora falou abertamente sobre o assunto

Franciely Gomes

Por Franciely Gomes

22/08/2025 - 17:27 h
Virginia foi detonada por Biancardi
Virginia foi detonada por Biancardi -

Virginia Fonseca quebrou o silêncio e se pronunciou sobre a ligação que fez para o jogador Neymar. Sincera, a influenciadora confirmou a informação que vazou na web e revelou que sempre teve o costume de ligar de madrugada para o atleta.

“Sempre fiz [ligações sobre trabalho de madrugada], mas peço desculpa se não gostou. Faz parte”, disse ela, em entrevista ao programa Melhor da Tarde, da Band, deixando claro que não viu nada demais em sua atitude, mas preferiu se desculpar.

Apesar de não ter dito nada durante a entrevista, internautas alegaram que a ex-mulher de Zé Felipe deu uma resposta afiada a Bruna Biancardi após ser repreendida por ela.

“Não sou fofoqueira, mas quem me contou essa história da ligação, há 2 semanas, disse que a Vivi não deitou pra esposa e quando ela atendeu a ligação, às 2h da manhã, Vivi ainda respondeu que ‘já que você responde por ele, avise que eu não vou pro leilão’”, escreveu uma usuária da rede social X, o antigo Twitter.

Relembre a polêmica

O caso foi divulgado na última terça-feira, 19, pelo jornalista Leo Dias. Segundo informações do comunicador, Virginia ligou para Neymar às duas da manhã e recebeu uma resposta desaforada de Bruna Biancardi, esposa do atleta.

Declaração da esposa de Eduardo Costa choca internautas: “Zombados"
Filho de Gugu é visto aos beijos com apresentadora 18 anos mais velha
Maya Massafera revela planos para ser mãe: “Vou implantar um útero”

Fontes informaram que a morena utilizou o celular do atleta para enviar a seguinte mensagem no WhatsApp: “O que uma mulher casada está mandando para um homem casado às 2 da manhã?”.

O episódio teria motivado a loira a não ir para o leilão beneficente, organizado pelo instituto do craque do Santos. Ainda segundo o colunista, na semana do evento, Virginia e Zé Felipe já haviam anunciado publicamente o fim do relacionamento.

x