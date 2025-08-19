VIXE
Virginia Fonseca liga para Neymar de madrugada e Bruna Biancardi reage
A ligação teria sido motivada pelo interesse em conversar sobre o leilão beneficente
Por Agatha Victoria
Virginia Fonseca se envolveu em mais uma polêmica nesta terça-feira, 19. A influenciadora teria ligado para Neymar Jr. às 2 horas da manhã para conversar sobre o leilão promovido pelo jogador. A atitude, no entanto, não teria agradado à esposa de Neymar.
Segundo informações do apresentador Leo Dias, a situação levantou dúvidas sobre o relacionamento entre os artistas.
De acordo com ele, Bruna Biancardi utilizou o celular do atleta para confrontar Virginia. “O que uma mulher casada está mandando para um homem casado às 2 da manhã?”, escreveu.
Leia Também:
Durante o programa “Melhor da Tarde”, da Band, Leo afirmou que a ligação foi feita de forma direta para Neymar no meio da madrugada e que esse episódio teria motivado Virginia a não participar do evento beneficente.
Ainda segundo o colunista, na semana do leilão, Virginia e Zé Felipe já haviam anunciado publicamente o fim do relacionamento.
Veja discurso:
Léo Dias expondo que a Virgínia ligou pro Neymar 2 da manhã e a Bruna Biancardi aloprou ela e por isso ela não foi no leilão do Neymar 🗣️#MelhorDaTarde pic.twitter.com/0yfSyesOvA— Matheus (@matheuscaseca) August 19, 2025
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes