Virginia Fonseca liga para Neymar de madrugada e Bruna Biancardi reage

Atitude não teria agradado à esposa de Neymar - Foto: Reprodução| Redes sociais

Virginia Fonseca se envolveu em mais uma polêmica nesta terça-feira, 19. A influenciadora teria ligado para Neymar Jr. às 2 horas da manhã para conversar sobre o leilão promovido pelo jogador. A atitude, no entanto, não teria agradado à esposa de Neymar.

Segundo informações do apresentador Leo Dias, a situação levantou dúvidas sobre o relacionamento entre os artistas.

De acordo com ele, Bruna Biancardi utilizou o celular do atleta para confrontar Virginia. “O que uma mulher casada está mandando para um homem casado às 2 da manhã?”, escreveu.

Durante o programa “Melhor da Tarde”, da Band, Leo afirmou que a ligação foi feita de forma direta para Neymar no meio da madrugada e que esse episódio teria motivado Virginia a não participar do evento beneficente.

Ainda segundo o colunista, na semana do leilão, Virginia e Zé Felipe já haviam anunciado publicamente o fim do relacionamento.

Veja discurso: