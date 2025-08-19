Menu
VIXE

Virginia Fonseca liga para Neymar de madrugada e Bruna Biancardi reage

A ligação teria sido motivada pelo interesse em conversar sobre o leilão beneficente

Agatha Victoria

Por Agatha Victoria

19/08/2025 - 18:22 h
Atitude não teria agradado à esposa de Neymar
Atitude não teria agradado à esposa de Neymar -

Virginia Fonseca se envolveu em mais uma polêmica nesta terça-feira, 19. A influenciadora teria ligado para Neymar Jr. às 2 horas da manhã para conversar sobre o leilão promovido pelo jogador. A atitude, no entanto, não teria agradado à esposa de Neymar.

Segundo informações do apresentador Leo Dias, a situação levantou dúvidas sobre o relacionamento entre os artistas.

De acordo com ele, Bruna Biancardi utilizou o celular do atleta para confrontar Virginia. “O que uma mulher casada está mandando para um homem casado às 2 da manhã?”, escreveu.

Durante o programa “Melhor da Tarde”, da Band, Leo afirmou que a ligação foi feita de forma direta para Neymar no meio da madrugada e que esse episódio teria motivado Virginia a não participar do evento beneficente.

Ainda segundo o colunista, na semana do leilão, Virginia e Zé Felipe já haviam anunciado publicamente o fim do relacionamento.

Veja discurso:

x