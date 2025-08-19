Menu
ENTRETENIMENTO
NÃO CURTIU

Gustavo Mioto toma atitude sobre romance de Ana Castela e Zé Felipe

O cantor é ex-namorado da artista sertaneja

Franciely Gomes

Por Franciely Gomes

19/08/2025 - 16:56 h
Os dois namoraram por uns anos -

Gustavo Mioto não gostou nem um pouco da proximidade de Ana Castela e Zé Felipe nas últimas semanas. Ex-namorado da cantora, o artista tomou uma atitude após o flagra recente do suposto novo casal.

O dono do hit “Coladinha Em Mim” deixou de seguir Ana no Instagram, nesta terça-feira, 19, demonstrando seu descontentamento com as atitudes recentes da moça, que viajou para a Disney acompanhada do filho de Leonardo e cantou de mãos dadas com ele em um show.

Apesar da artista reforçar que sua relação com Zé é estritamente profissional, internautas suspeitam de um relacionamento secreto. Nesta semana, segundo o colunista Leo Dias, o ex de Virginia Fonseca viajou até Londrina, cidade de Ana, de madrugada.

Na web, diversos fãs da boiadeira comentaram sobre a atitude de Mioto. “A gente descobrindo quem gostava mais, o Gustavo Mioto é muito azarado em relacionamento, e ele é me parece ser uma ótima pessoa”< escreveu uma usuária do X.

Término de Zé Felipe

Zé Felipe está solteiro desde maio deste ano, quando anunciou o fim de seu casamento com Virginia Fonseca. O casal afirmou que o término aconteceu de forma amigável e que seguiram buscando o melhor para os filhos.

“Juntos sempre, e agora de uma maneira diferente. Decidimos que seremos amigos para cuidar do nosso maior bem, nossas bênçãos enviadas por Deus, os nossos três filhos”, iniciaram os dois, em uma publicação conjunta.

“Não estarmos juntos como casal nunca será motivo para não darmos valor a tudo que construímos, uma família linda. Vivemos isso intensamente, nos aproximamos, descobrimos a alegria de sermos pais e fomos cúmplices em cada momento. Torcemos um pelo outro e assim seguiremos”, reforçaram.

“Optamos pela honestidade e não por uma vida de aparências, porque estes somos nós. Não julguem e não criem histórias. Somos humanos e estaremos sempre em busca da felicidade plena, a mesma que um dia vivemos”, concluíram.

x