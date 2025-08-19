Menu
ENTRETENIMENTO
ENTRETENIMENTO

Músico internado agradece apoio de fãs e promete “muita música boa"

Artista está internado desde o dia 4 de agosto, quando sofreu um acidente de moto

Gustavo Zambianco

Por Gustavo Zambianco

19/08/2025 - 14:49 h
7Kssio sofreu um acidente grave
Depois de ficar 15 dias internado no Hospital Geral do Estado, HGE, em Salvador, por conta de um acidente de moto, no dia 4 de agosto, segunda-feira, o músico MC 7Kssio apresentou uma melhora em seu quadro de saúde. O artista gravou uma mensagem agradecendo os fãs nesta terça-feira, 19.

Em vídeo, o cantor de pagofunk disse: "Passando para agradecer a todos que mandaram mensagens e fizeram doação de sangue. Em breve vou receber alta para fazer muita música boa".

Confira o vídeo:

O músico reconhecido por alguns sucessos como "Senta na 9" e "Breca Novinha no Grau", precisou ser internado no dia 4 de agosto após sofrer um acidente de moto em Camaçari, Região Metropolitana de Salvador, RMS. No momento ele colidiu sua moto em uma outra motocicleta.

O MC quebrou o fêmur, tíbia e sofreu fraturas no pé. Seu estado de saúde era considerado grave, precisando passar por duas cirurgias no HGE, para instalar os fixadores.

Segundo a família do músico, o quadro clínico dele é estável nesta terça-feira 19, já apresentando sinais de evolução. O artista não está sedado, e se comunica normalmente, apresentando uma boa cicatrização nos fixadores. Mesmo com a melhora, ainda não há informações de alta hospitalar.

x