Músico internado agradece apoio de fãs e promete “muita música boa"

7Kssio sofreu um acidente grave

Depois de ficar 15 dias internado no Hospital Geral do Estado, HGE, em Salvador, por conta de um acidente de moto, no dia 4 de agosto, segunda-feira, o músico MC 7Kssio apresentou uma melhora em seu quadro de saúde. O artista gravou uma mensagem agradecendo os fãs nesta terça-feira, 19.

Em vídeo, o cantor de pagofunk disse: "Passando para agradecer a todos que mandaram mensagens e fizeram doação de sangue. Em breve vou receber alta para fazer muita música boa".



O músico reconhecido por alguns sucessos como "Senta na 9" e "Breca Novinha no Grau", precisou ser internado no dia 4 de agosto após sofrer um acidente de moto em Camaçari, Região Metropolitana de Salvador, RMS. No momento ele colidiu sua moto em uma outra motocicleta.

O MC quebrou o fêmur, tíbia e sofreu fraturas no pé. Seu estado de saúde era considerado grave, precisando passar por duas cirurgias no HGE, para instalar os fixadores.

Segundo a família do músico, o quadro clínico dele é estável nesta terça-feira 19, já apresentando sinais de evolução. O artista não está sedado, e se comunica normalmente, apresentando uma boa cicatrização nos fixadores. Mesmo com a melhora, ainda não há informações de alta hospitalar.