ESNOBADO

Excluído, irmão de Simone e Simaria vira catador de lixo e faz desabafo

Irmão das sertanejas vive no interior da Bahia

Edvaldo Sales

Por Edvaldo Sales

19/08/2025 - 12:28 h
Simone, Simaria e o suposto meio-irmão, Magno
Simone, Simaria e o suposto meio-irmão, Magno -

O suposto meio-irmão deSimone e Simaria fez um desabafo comovente. Magno, filho de Antonio Filgueira Rocha, o mesmo pai das artistas, afirma ter sido rejeitado pela família e sobrevive como catador de recicláveis e carroceiro no interior da Bahia.

Magno revelou, em entrevista recente ao Portal TV História, que o reconhecimento oficial do vínculo de sangue só aconteceu em 2019, mais de 30 anos depois de um rompimento familiar. Ele contou que, desde então, tenta se reaproximar das irmãs, mas sem sucesso.

O rapaz disse ainda que não quer dinheiro das irmãs sertanejas, mas o direito de pertencer à família. “Minha busca não é financeira, mas sim uma tentativa de reconectar os laços familiares rompidos há mais de 30 anos”, afirmou.

Sem contato com as irmãs

Magno disse que nunca teve um contato real com Simone e Simaria. De acordo com ele, em uma das tentativas de aproximação, chegou a considerar morar com a mãe das artistas, mas foi desencorajado. “Esse garoto não vai invadir a minha casa não”, teria dito a mulher.

Devido à falta de apoio, Magno decidiu seguir o seu próprio caminho e passou a recolher recicláveis com a ajuda de uma carroça. Ele afirmou nunca ter precisado recorrer a ajuda material das irmãs. “Graças a Deus eu nunca precisei”, disse.

Simone revela se voltaria a trabalhar com Simaria

A cantora Simone Mendes soltou o verbo e revelou se pretende retomar a parceria profissional com a irmã, Simaria. A cantora refletiu sobre carreira solo e a reconexão familiar.

“Foram uns 30 anos com minha irmã direto. Foi lindo, especial, mas como tudo, um dia chega ao fim”, disse. Segundo Simone, a decisão de seguir caminhos separados foi positiva. “Melhor que trabalhar junto é ser irmã. A gente troca figurinhas no dia a dia que não é trabalho”, destacou.

A cantora também contou que agora pode viver momentos que antes não eram possíveis por conta da rotina intensa de trabalho. “Que saudade eu tinha de viver esses momentos juntas, Natal... Hoje não, é vida normal, e a gente consegue fazer tudo isso juntas e é muito especial”, completou.

x