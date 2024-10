Simone e Simaria surgem juntas e aumentam rumores de reconciliação

Irmãs se separaram profissionalmente - Foto: Divulgação

Reconciliação à vista? Simone e Simaria apareceram juntas na festa de aniversário do filho de Simaria, realizada na noite do último domingo, 29. A reunião familiar levantou especulações sobre uma possível reaproximação, já que as irmãs haviam se separado profissionalmente e evitam aparições públicas juntas.

A comemoração foi em homenagem ao aniversário de 9 anos de Pawel, filho caçula de Simaria. Em uma das fotos do evento, Simone aparece sorridente ao lado dos filhos, Henry e Zaya, enquanto Simaria está ao lado de seus herdeiros, Pawel e Giovanna.

As irmãs também posaram juntas ao lado da mãe e do irmão, reforçando o clima de união familiar.