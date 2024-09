Simone Mendes surpreende com decisão sobre músicas com Simaria

As irmãs Simone e Simaria - Foto: Reprodução

Simone Mendes está prestes a trazer a era sertaneja ao Rock in Rio. Junto com Ana Castela e Luan Santana, a cantora promete um show especial no sábado, 21.

Em entrevista à CARAS Brasil, Simone compartilhou sua empolgação, ressaltando a importância desse momento para sua carreira e para o gênero sertanejo, já que é a primeira vez que artistas desse estilo se apresentam no evento.

No entanto, ela decidiu não incluir canções que lançou com sua irmã Simaria: "Como será uma apresentação especial, um pouco mais curta, infelizmente não vou conseguir".

A intérprete de "Erro Gostoso" está animada para apresentar seus hits solo no Palco Mundo, o principal do festival. Além de se apresentar com Luan Santana e Ana Castela, Simone também subirá ao palco com Chitãozinho e Xororó.