Mulher de Arlindo Cruz leva namorado para morar com ela e o cantor

Babi Cruz, a esposa de Arlindo Cruz, teria levado o namorado para morar na mesma casa do cantor. O artista segue em estado vegetativo desde 2017, quando sofreu um Acidente Vascular Cerebral (AVC).

Segundo a colunista Fábia Oliveira, Babi estaria se sentindo sozinha com a ida da sua filha, Flora Cruz, para "A Fazenda 16", e com isso, convidou André Caetano para morar com ela e o sambista.

Filho de Arlindo Cruz rebate

Arlindo Neto, mais conhecido como Arlindinho, filho do cantor e compositor Arlindo Cruz, rebateu a informação. “Não vai!”, escreveu ele em uma rede social sobre os rumores na web.

Apesar de bastante criticada por alguns, outros internautas compreenderam Babi. “Se fosse um homem já teria entregue aos filhos e estaria em outro casamento", comentou um.