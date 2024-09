Filha de Arlindo Cruz expõe valor alto do plano de saúde do cantor

Flora Cruz falou sobre plano de saúde de Arlindo Cruz - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Durante sua participação no reality show A Fazenda 16, Flora Cruz, filha do renomado sambista Arlindo Cruz, trouxe à tona a difícil jornada que sua família tem enfrentado desde que o artista sofreu um grave AVC em 2017, que resultou em sequelas permanentes.

Em uma conversa com Camila Moura, Flora compartilhou como sua vida mudou completamente após o ocorrido. “Até os doze anos, eu era dondoca. Tinha motorista, babá, tudo do bom e do melhor. Mas quando meu pai teve o AVC, eu precisei encarar a realidade dura da vida. Fui do céu ao inferno”, contou.

O sambista, autor de mais de 800 composições, teve sua carreira interrompida pelo problema de saúde.

Flora revelou que os direitos autorais das músicas do pai agora são utilizados para cobrir as despesas médicas. “A gente paga R$ 30 mil por mês de plano de saúde. Ele não canta mais, e o dinheiro de direito autoral é usado para cuidar da saúde do meu pai”, disse ela.

Flora também destacou que o tratamento de Arlindo é extremamente difícil, com 65 cirurgias realizadas e muitos procedimentos não cobertos pelo plano de saúde.

“O show acabou, havia processos judiciais, e o plano não cobre muita coisa. São sete anos de AVC”, desabafou Flora, mostrando a dura realidade que a família enfrenta para garantir os cuidados do sambista.