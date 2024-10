Grupo Menos é Mais estava em voo que fez pouso de emergência em Salvador

Três músicos, o produtor, o técnico de som e o segurança do grupo estavam no avião. - Foto: Divulgação

Músicos do Grupo Menos é Mais estavam a bordo do voo que fez um pouso de emergência em Salvador na manhã desta segunda-feira, 30. O avião da Azul partiu do Aeroporto Internacional do Recife com destino ao Galeão, no Rio de Janeiro.

Ao Portal A TARDE, o produtor musical do grupo, Miguel Alves, contou que três integrantes— Marco Antônio, Yuri Pacheco e Miguel Schonmann — estavam no voo, acompanhados do segurança Eduardo Mançori e do técnico de som Douglas Pacheco. Miguel relatou que a aeromoça informou sobre problemas técnicos e pediu aos passageiros que guardassem objetos pessoais, como notebooks e celulares, além de itens pontiagudos.

Após o aviso, o avião realizou manobras no ar durante cerca de 30 minutos, para queimar combustível e reduzir o peso, a fim de tornar o pouso mais seguro. Inicialmente, a Salvador Bahia Airport classificou o incidente como "pouso de emergência", mas hora depois atualizou utilizando o termo "pouso de prioridade".

O produtor relatou que os passageiros permanecem no aeroporto de Salvador sem orientações sobre os voos de realocação ou acomodação em hotéis. Ele também mencionou que receberam cartas de contingência - documento emitido pela companhia aérea para registrar incidentes de atraso de voos no Brasil-, mas que os motivos apresentados para o pouso eram divergentes em cada documento.



A Azul, por sua vez, afirmou que não houve um pouso de emergência e que os passageiros estão recebendo toda a assistência necessária, conforme a resolução 400 da ANAC.

“A companhia destaca que os Clientes estão recebendo toda assistência necessária, conforme prevê a resolução 400 da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC), e serão reacomodados em outros voos”.

“A Azul lamenta eventuais transtornos causados aos Clientes e reforça que ações como essa são necessárias para garantir a segurança de suas operações”, completou em nota.