Será? Volta de Simone e Simaria é anunciada na web

Segundo portal, Simone e Simaria devem voltar aos palcos em 2025 - Foto: Heber Barros

A volta de Simone e Simaria, uma das maiores duplas da música sertaneja devem acontecer em 2025, segundo o site Movimento Sertanejo.

O site aponta que apesar de tão aguardada, as irmãs estão estudando subir ao palco juntas, mas sem abandonar suas carreiras solos. Um exemplo disso é Zezé Di Camargo e Luciano, que mantém as apresentações em dupla e seguem seus projetos pessoais em paralelo

Os fãs já se animaram com a possibilidade da volta de Simine e Simaria. “Estamos contando os dias para vê-las juntas novamente,” comemorou uma pessoa. “É bom Ytuo que elas vão voltar. Não existe nada como a energia de Simone e Simaria juntas no palco”, pontuou outro.

Em 2022, a dupla anunciou o término da carreira juntas, após rumores de que a relação entre elas não ia nada bem, tendo sido o estopim para a separação, embora as assessorias neguem.

Simaria conversou com exclusividade com a coluna Fábia Oliveira e falou sobre o sentimento em subir ao palco ao lado da irmã, Simone Mendes, após dois anos do fim da dupla sertaneja. A cantora fez uma participação especial no festival Jorge e Mateus Único, em Goiânia, que aconteceu em julho, e cantou ao lado da artista, levando os fãs ao delírio.

“Foi muito especial participar do show. Eu tinha vindo a Goiânia para férias e acabei sabendo que tinha o show dela [Simone]. A gente se falou por telefone, ela falou: ‘Acabei de pousar’. Eu falei: ‘Então, eu vou te ver’. E aí fui ver minha sobrinha que estava com ela e foi muito especial sentir a energia do público, ver aquele sorriso, a galera louca, gritando, foi muito louco. Uma sensação maravilhosa!”, disse Simaria