Mãe da filha de Neymar expõe conversa íntima com Biancardi

Mães da filhas de Neymar, Amanda Kimberlly e Bruna Biancardi protagonizaram uma confusão nas redes sociais, nesta terça-feira, 19. A esposa do jogador do Santos revelou que apagou a foto da enteada ao lado de sua filha, Mavie, após um pedido da modelo.

“Apaguei porque a mãe dela pediu”, explicou Bruna, após um internauta questionar o motivo da foto ter sumido do Instagram dela. O comentário acabou viralizando nas redes sociais e chegou até a própria Amanda, que se pronunciou sobre o assunto.

Em seu perfil do Instagram, a jovem contou que proibiu o uso da imagem de Helena sem autorização por causa dos ataques que a pequena recebe diariamente na web. Ela ainda compartilhou prints de conversas íntimas com Bruna, em que explica a situação para ela.

“Viemos de uma semana de muita reflexão sobre a exposição de menores nas redes sociais. O que está sendo pautado no momento já não serve como alerta para que pais e mães tenham mais cuidado com a imagem de uma criança na internet? Minha filha recebe críticas e montagens horríveis, que desfiguram sua imagem todos os dias... E eu (mãe) não posso controlar/proteger a imagem dela?”, escreveu.

Amanda ainda confessou que não pediu para apagarem a foto da garotinha,mas sim perguntarem antes. “Sei que é um assunto delicado, mas necessário. Em momento algum pedi que apagassem a foto da minha filha com a irmã. O que sempre peço é ser comunicada antes de qualquer publicação - por respeito e para que eu possa me preparar para os comentários que, infelizmente, muitas vezes são cruéis”, afirmou.

“Jamais proibiria a família paterna de compartilhar momentos especiais; apenas acredito que a comunicação evita mal-entendidos e garante uma convivência mais saudável. E, para que minhas palavras não sejam distorcidas, tenho prints de tudo o que já disse sobre o assunto”, completou.

Prints das conversas

Nos prints disponibilizados por Amanda, ela conversa com Bruna sobre o assunto e afirma que busca apenas preservar a imagem de Helena dos haters. “Oi, Bruna, tudo bem? Vi que, novamente, você postou a minha filha sem me perguntar. Quero que, da próxima vez, me comunique. Estou preservando a imagem da Helena perante os ataques que ela vem sofrendo e cuidando da exposição dela nas redes sociais. Entendo que ela é irmã de suas filhas, mas pode me chamar para combinarmos se tudo bem expor a minha. Como mãe, estou cuidando da imagem dela”, diz uma das mensagens enviadas por ela.

“Não tenho dúvidas do carinho que você tem pela Helena. Mas, como mãe e responsável legal pela guarda dela, preciso cuidar da exposição. Uma simples foto sempre pode ser distorcida e tratada de forma injusta e cruel. Nunca te proibi, nem estou te proibindo de postar fotos da minha filha, só quero ser comunicada. Da primeira vez, você soube que o Júnior [Neymar] não passou o recado, e acabou faltando essa comunicação”, completou.

Já outra conversa mostra a modelo convidando a esposa do pai de sua filha para o aniversário da pequena. “Amanhã vamos comemorar o aniversário da Helena. Quero convidar vocês para estarem juntos nessa comemoração”, escreveu ela, recebendo uma resposta positiva de Bruna, que compareceu ao evento com Neymar e a filha, Mavie.