Mãe da filha de Neymar expõe conversa íntima com Biancardi
Amanda Kimberlly foi acusada de proibir Biancardi de postar fotos de sua filha
Por Franciely Gomes
Mães da filhas de Neymar, Amanda Kimberlly e Bruna Biancardi protagonizaram uma confusão nas redes sociais, nesta terça-feira, 19. A esposa do jogador do Santos revelou que apagou a foto da enteada ao lado de sua filha, Mavie, após um pedido da modelo.
“Apaguei porque a mãe dela pediu”, explicou Bruna, após um internauta questionar o motivo da foto ter sumido do Instagram dela. O comentário acabou viralizando nas redes sociais e chegou até a própria Amanda, que se pronunciou sobre o assunto.
Em seu perfil do Instagram, a jovem contou que proibiu o uso da imagem de Helena sem autorização por causa dos ataques que a pequena recebe diariamente na web. Ela ainda compartilhou prints de conversas íntimas com Bruna, em que explica a situação para ela.
“Viemos de uma semana de muita reflexão sobre a exposição de menores nas redes sociais. O que está sendo pautado no momento já não serve como alerta para que pais e mães tenham mais cuidado com a imagem de uma criança na internet? Minha filha recebe críticas e montagens horríveis, que desfiguram sua imagem todos os dias... E eu (mãe) não posso controlar/proteger a imagem dela?”, escreveu.
Amanda ainda confessou que não pediu para apagarem a foto da garotinha,mas sim perguntarem antes. “Sei que é um assunto delicado, mas necessário. Em momento algum pedi que apagassem a foto da minha filha com a irmã. O que sempre peço é ser comunicada antes de qualquer publicação - por respeito e para que eu possa me preparar para os comentários que, infelizmente, muitas vezes são cruéis”, afirmou.
“Jamais proibiria a família paterna de compartilhar momentos especiais; apenas acredito que a comunicação evita mal-entendidos e garante uma convivência mais saudável. E, para que minhas palavras não sejam distorcidas, tenho prints de tudo o que já disse sobre o assunto”, completou.
Prints das conversas
Nos prints disponibilizados por Amanda, ela conversa com Bruna sobre o assunto e afirma que busca apenas preservar a imagem de Helena dos haters. “Oi, Bruna, tudo bem? Vi que, novamente, você postou a minha filha sem me perguntar. Quero que, da próxima vez, me comunique. Estou preservando a imagem da Helena perante os ataques que ela vem sofrendo e cuidando da exposição dela nas redes sociais. Entendo que ela é irmã de suas filhas, mas pode me chamar para combinarmos se tudo bem expor a minha. Como mãe, estou cuidando da imagem dela”, diz uma das mensagens enviadas por ela.
“Não tenho dúvidas do carinho que você tem pela Helena. Mas, como mãe e responsável legal pela guarda dela, preciso cuidar da exposição. Uma simples foto sempre pode ser distorcida e tratada de forma injusta e cruel. Nunca te proibi, nem estou te proibindo de postar fotos da minha filha, só quero ser comunicada. Da primeira vez, você soube que o Júnior [Neymar] não passou o recado, e acabou faltando essa comunicação”, completou.
Já outra conversa mostra a modelo convidando a esposa do pai de sua filha para o aniversário da pequena. “Amanhã vamos comemorar o aniversário da Helena. Quero convidar vocês para estarem juntos nessa comemoração”, escreveu ela, recebendo uma resposta positiva de Bruna, que compareceu ao evento com Neymar e a filha, Mavie.
