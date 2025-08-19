Menu
HOME > ENTRETENIMENTO
ENTENDA DECISÃO

Hytalo Santos será solto? STJ toma decisão em caso do influenciador

Ministro afirma que não existe motivo para revisão da prisão preventiva

Agatha Victoria

Por Agatha Victoria

19/08/2025 - 17:06 h
Hytalo Santos e seu marido seguem presos
Hytalo Santos e seu marido seguem presos

O ministro Rogério Schietti Cruz, do STJ (Superior Tribunal de Justiça), negou, nesta terça-feira, 19, o pedido de habeas corpus apresentado pela defesa de Hytalo Santos e de seu marido, Israel Nata Vicente.

Segundo o ministro, não há motivos para revogar a prisão preventiva, uma vez que o Tribunal de Justiça da Paraíba confirmou a existência de indícios de crimes durante a investigação.

“Nesse contexto, que aponta para a exposição reiterada e inadequada de crianças e adolescentes, bem como para a tentativa de destruição de provas relevantes à apuração dos fatos, não é possível constatar a plausibilidade jurídica do pedido de soltura”, escreveu Cruz.

Hytalo Santos e marido planejavam fugir do Brasil

De acordo com a Polícia Civil de São Paulo, os dois planejavam deixar o país para escapar da ordem de prisão preventiva. O delegado Fernando Davi, titular da 3ª Delegacia de Investigações sobre Estelionato e Crimes Contra a Fé Pública (DIG) do Deic, explicou que o mandado foi expedido ainda na madrugada anterior e que havia indícios de fuga.

“A suspeita é que eles estavam sim tentando se evadir e já sabiam que seria expedido o mandado de prisão. O mandado de prisão foi expedido na madrugada de ontem, na verdade. Então parece que eles já tinham essa noção”, afirmou o delegado.

Segundo o Fernando Davi, não houve resistência na abordagem. No imóvel, além do casal, estavam outras oito pessoas, algumas delas assessores, que não são alvos da investigação. Foram apreendidos oito celulares, quatro com cada investigado que serão periciados pela Polícia Civil da Paraíba.

“Agora é um procedimento de captura de procurado. Eles vão passar pelo exame de corpo de delito no IML, depois por uma audiência de custódia e depois vão entrar no sistema prisional comum, porque é prisão preventiva. Aí fica a cargo da Justiça da Paraíba se comunicar com a Justiça de São Paulo sobre o encaminhamento dos presos”, disse o delegado.

