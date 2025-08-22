Maisa aparece em clima de romance com jogador do Corinthians

Artistas já haviam sido vistos interagindo em outras ocasiões - Foto: Reprodução| Instagram

A festa de João Silva, filho de Faustão, agitou as redes sociais na madrugada desta sexta-feira,19, em São Paulo. Entre os convidados estavam a atriz e apresentadora Maisa e o jogador do Corinthians, Memphis Depay, que foram flagrados em clima de romance.

Os dois já haviam sido vistos interagindo em outras ocasiões, o que aumentou as especulações sobre um possível relacionamento.

Entre os internautas, os boatos só crescem. Em vídeos divulgados pelo Portal LeoDias, é possível ver os dois conversando de forma próxima durante o evento.

A aproximação não é de agora: Maisa e Depay passaram a se seguir nas redes sociais em fevereiro deste ano. O jogador, inclusive, publicou uma foto na Neo Química Arena durante uma visita da apresentadora ao estádio. Na legenda da publicação, escreveu: “Maisa entende a vida”.

Para o Portal LeoDias, Maisa fez questão de esclarecer os rumores. “Sou torcedora do Corinthians e somos amigos! Obrigada por perguntar, para evitar qualquer desentendimento. Beijos!”, afirmou.