Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ENTRETENIMENTO
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

FLAGRADA

Maisa aparece em clima de romance com jogador do Corinthians

Artistas estavam presentes na festa de João Silva, filho de faustão, nesta sexta-feira

Agatha Victoria Reis

Por Agatha Victoria Reis

22/08/2025 - 18:04 h
Artistas já haviam sido vistos interagindo em outras ocasiões
Artistas já haviam sido vistos interagindo em outras ocasiões -

A festa de João Silva, filho de Faustão, agitou as redes sociais na madrugada desta sexta-feira,19, em São Paulo. Entre os convidados estavam a atriz e apresentadora Maisa e o jogador do Corinthians, Memphis Depay, que foram flagrados em clima de romance.

Os dois já haviam sido vistos interagindo em outras ocasiões, o que aumentou as especulações sobre um possível relacionamento.

Tudo sobre Entretenimento em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Entre os internautas, os boatos só crescem. Em vídeos divulgados pelo Portal LeoDias, é possível ver os dois conversando de forma próxima durante o evento.

Leia Também:

Maya Massafera e transplante de útero: médica revela riscos do procedimento
Virginia Fonseca faz revelação sobre ligação para Neymar: “Sempre fiz”
Declaração da esposa de Eduardo Costa choca internautas: “Zombados"

A aproximação não é de agora: Maisa e Depay passaram a se seguir nas redes sociais em fevereiro deste ano. O jogador, inclusive, publicou uma foto na Neo Química Arena durante uma visita da apresentadora ao estádio. Na legenda da publicação, escreveu: “Maisa entende a vida”.

Para o Portal LeoDias, Maisa fez questão de esclarecer os rumores. “Sou torcedora do Corinthians e somos amigos! Obrigada por perguntar, para evitar qualquer desentendimento. Beijos!”, afirmou.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

maisa Memphis Depay

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Artistas já haviam sido vistos interagindo em outras ocasiões
Play

Bahia é “excluído” da Libertadores em gafe ao vivo na TV Globo

Artistas já haviam sido vistos interagindo em outras ocasiões
Play

Músico internado agradece apoio de fãs e promete “muita música boa"

Artistas já haviam sido vistos interagindo em outras ocasiões
Play

Assim como Hytalo Santos, relembre outros famosos que já foram presos

Artistas já haviam sido vistos interagindo em outras ocasiões
Play

Hytalo Santos é preso após denúncia de 'adultização'; veja vídeo da prisão

x