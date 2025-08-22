FLAGRADA
Maisa aparece em clima de romance com jogador do Corinthians
Artistas estavam presentes na festa de João Silva, filho de faustão, nesta sexta-feira
A festa de João Silva, filho de Faustão, agitou as redes sociais na madrugada desta sexta-feira,19, em São Paulo. Entre os convidados estavam a atriz e apresentadora Maisa e o jogador do Corinthians, Memphis Depay, que foram flagrados em clima de romance.
Os dois já haviam sido vistos interagindo em outras ocasiões, o que aumentou as especulações sobre um possível relacionamento.
Entre os internautas, os boatos só crescem. Em vídeos divulgados pelo Portal LeoDias, é possível ver os dois conversando de forma próxima durante o evento.
A aproximação não é de agora: Maisa e Depay passaram a se seguir nas redes sociais em fevereiro deste ano. O jogador, inclusive, publicou uma foto na Neo Química Arena durante uma visita da apresentadora ao estádio. Na legenda da publicação, escreveu: “Maisa entende a vida”.
Para o Portal LeoDias, Maisa fez questão de esclarecer os rumores. “Sou torcedora do Corinthians e somos amigos! Obrigada por perguntar, para evitar qualquer desentendimento. Beijos!”, afirmou.
