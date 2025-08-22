Menu
ENTRETENIMENTO
TRAIU OU NÃO?

Fogaça posta esclarecimento e revela: “Tenho um caso”

O apresentador do MasterChef deu um fim aos boatos

Franciely Gomes

Por Franciely Gomes

22/08/2025 - 18:28 h
O famoso debochou dos boatos
O famoso debochou dos boatos

Henrique Fogaça usou seu perfil do Instagram para se manifestar sobre os boatos em torno dele e de Paola Carosella, sua ex-colega de trabalho no MasterChef Brasil. O apresentador fez um post em seu perfil do Instagram, nesta sexta-feira, 22, e brincou sobre o assunto.

“Quem me conhece sabe que eu não costumo falar muito da minha vida pessoal. Nem quero ficar alimentando a imaginação das pessoas. Mas tem muita gente comentando, me marcando, imprensa pedindo posicionamento... muita fofoca rolando por aí…então, sim... eu tenho um caso. Meu caso é com o iFood”, disse ele, divulgando o famoso aplicativo de delivery.

A brincadeira acabou repercutindo entre os internautas, que comentaram sobre o assunto na web. “Palhaço, achei que era sério e fiquei assistindo”, disse uma. “Os fofoqueiros de plantão aguardando até o último segundo do vídeo pra saber o que está acontecendo”, debochou outro.

Ver essa foto no Instagram

Uma publicação compartilhada por Henrique Fogaça 🥷🔥 (@henrique_fogaca74)

Fogaça e Paola?

Os boatos em torno de um possível envolvimento amoroso entre os famosos surgiu durante a participação deles como jurados do MasterChef Brasil. Internautas começaram a pegar trechos de programas e entrevistas em que os dois aparecem muito próximos.

Usuários da rede social ‘X’, o antigo Twitter, chegaram a fazer um compilado com todos esses registros, a fim de provar que havia um envolvimento entre eles, que são casados com outras pessoas.

O caso voltou à tona nesta semana após a participação de Paola no programa De Frente Com A Blogueirinha. Ciente do burburinho, a esposa de Fogaça, Carine Ludvic fez uma série de publicações em seu perfil no Instagram declarando seu amor pelo marido.

“Marido, caso eu não tenha te dito… Eu tenho orgulho de você, o meu lugar preferido é o teu colo, você é a minha pessoa favorita no mundo, te amo... e também te admiro, não só pelo que faz, mas pelo que é. Obrigada por ser o meu porto seguro, nos dias ruins, e também nos bons”, escreveu ela.

