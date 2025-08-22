Gominho quebra silêncio sobre herança de Preta Gil

Preta foi uma das melhores amigas de Gominho - Foto: Reprodução | Instagram

Gominho voltou a se manifestar sobre os boatos em torno da morte de sua amiga, a cantora Preta Gil. O apresentador contou que não recebeu nenhum valor da herança da artista e afirmou que surgiram diversas fake news em torno do assunto.

“A gente vive num mundo cão, para alguém me enfiar num carro, me jogar num caixa eletrônico e achar que posso sacar alguma coisa... Isso é muito perigoso. As pessoas estavam ligando para a minha mãe. Nesse momento, pensei: 'Vou ter que desmentir essa essa parada'. Achei perigoso. As pessoas são muito doidas”, disse ele em entrevista à coluna Play, do jornal O Globo.

Tudo sobre Entretenimento em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

O famoso também falou sobre os ataques que recebeu nas redes sociais após especularem uma possível briga entre ele e Carolina Dieckmann. “Vou ser bem sincero, já fui cancelado por muitas coisas, mas achei tudo isso que aconteceu, as pessoas não respeitarem o nosso luto, meu, da Carol, da família, muito cruel. Não estou surpreso porque é o ser humano, não quero generalizar, mas eu sei que o ser humano é assim. Tudo isso me bateu muito ruim”, disparou.

Mudança de vida

Durante o bate papo, o comunicador contou que deixou tudo para trás para cuidar de Preta pela amizade, sem cobrar nada em troca por isso, como algumas pessoas haviam falado nas redes sociais.

“Foi um movimento que me surpreendeu, eu não imaginava que iria causar tanta loucura nas pessoas um movimento tão natural, de amizade. Algumas pessoas falavam que era fácil para mim largar o emprego porque eu sou rico, e eu nem sou rico. Minha vida é o maior corre, mas eu sei que sou uma pessoa privilegiada de ter muitos”, disparou.

“Não sou uma pessoa assalariada que largou o emprego. Talvez, se eu fosse uma pessoa assalariada, eu não fizesse isso, mas eu sei que tenho muitos contatos e muitos privilégios. Foi o que aconteceu, fui fazendo publicidade, continuei trabalhando, só que bem menos, porque eu estava realmente a fim de me dedicar a ela. Mas sei que não fiz uma coisa absurda de largar um emprego”, completou.

Gominho ainda reforçou que nunca se arrependeu do que fez. “Eu saí de um lugar para ir para outro e segui a minha vida, como sempre sigo. O que eu queria fazer mesmo era estar ali, naquele momento, ao lado dela, e isso foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Não me arrependo jamais”, disparou.

Por fim, ele contou que pretende voltar a morar em Salvador. “Eu penso em morrer lá. Eu quero terminar a minha vida em Salvador, pintando, na minha casa. Tenho vontade de abrir um mini restaurante com quatro mesas e cozinhar para as pessoas com hora marcada”, disse.

“E morrer por lá mesmo, morrer dormindo, morrer pintando. Mas quero morrer na Bahia, ouvindo o som do mar. É o que eu mereço, é o que todo mundo merece, uma morte tranquila”, concluiu.