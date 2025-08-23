Ex- BBB Beatriz Reis afirma que continua virgem: “Momento certo”

Ex-BBB conta que está aguardando o momento certo - Foto: Reprodução| Instagram

A polêmica festa de João Silva, filho de Faustão, movimentou as redes sociais na última quinta-feira,21. Entre os convidados, estava a ex-BBB Beatriz Reis, conhecida como Bia do Brás, que em entrevista ao portal Leo Dias revelou que continua virgem e aguarda o momento certo para sua primeira vez.

A influenciadora, que ganhou destaque durante o reality da TV Globo justamente por esse motivo, afirmou aos 25 anos que sua decisão permanece a mesma.

“Isso vai acontecer no momento certo (…) Mas beijei na boca”, brincou.

Questionada se pretende se casar virgem, Beatriz explicou que não tem essa como uma regra, mas que espera pela pessoa certa.

“Não sei. Pode ser que isso aconteça, pode ser que não. Não é uma regra. É algo que ainda não senti vontade de fazer. Não encontrei a pessoa que me faça pensar: ‘Quero me entregar para ela’. Mas acredito que será no momento certo”, disse.

A ex-sister ainda comentou que, apesar do estranhamento de algumas pessoas, está muito segura com sua decisão.

“Sou muito tranquila com isso, sabia? Muito resolvida. Tem gente que acha estranho. Sempre fui muito focada no trabalho. Então, essa parte de relacionamento nunca foi prioridade. Estou em paz com minha escolha e não tenho do que reclamar”, finalizou.