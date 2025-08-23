Menu
HOME > ENTRETENIMENTO
ABRIU O JOGO

Dado Dolabella se defende de boatos de agressão: "Somente amor"

Ator nega ter agredido Wanessa Camargo no Rio de Janeiro

Agatha Victoria Reis

Por Agatha Victoria Reis

23/08/2025 - 13:22 h | Atualizada em 23/08/2025 - 13:39
Ator desabafa nas redes sociais
Após ser acusado de agredir a ex-namorada, Wanessa Camargo, Dado Dolabella abriu o jogo sobre a situação. O ator, que já foi acusado anteriormente de agressões por outras namoradas, se envolveu em uma confusão em um quiosque na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro.

Em suas redes sociais, Dado fez questão de negar qualquer agressão contra a cantora e destacou as qualidades dela.

“Esse é um momento muito especial para a Wanessa, e desejo que ela brilhe e conquiste tudo o que merece. Ela mesma já deixou claro que não houve agressão da minha parte, e entre nós foram anos de muito amor e carinho, que merecem respeito”, afirmou.

Luana Piovani abre o jogo sobre boatos de agressão de Dolabella
Ex- BBB Beatriz Reis afirma que continua virgem: "Momento certo"
Wanessa Camargo revela se foi agredida por Dado Dolabella: "Momento infeliz"

Ainda segundo ele, o foco no momento está em seus próximos passos na carreira e em seus projetos.

“Hoje, meu foco está totalmente na minha carreira e nos projetos que escolhi trilhar. Entre nós, ficou claro que cada um precisa seguir sua jornada de forma independente. Houve uma história linda, mas esse ciclo se encerrou. Agora, somos ex, e o respeito permanece”, finalizou.

Confusão no quiosque

Segundo Fábia Oliveira, colunista do Metrópoles, Wanessa estava acompanhada de outros participantes do quadro “Dança dos Famosos”, exibido no Domingão com Huck.

A crise de ciúmes teria ocorrido porque o cantor Luan Pereira ensinava um passo de dança para Wanessa, e Dolabella reagiu de forma agressiva em relação ao sertanejo.

