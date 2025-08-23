Fim do OnlyFans? O que está por trás da decisão do dono da plataforma

O OnlyFans se tornou uma plataforma de produção de conteúdo diverso - Foto: Foto: Divulgação

O OnlyFans, uma das plataformas de conteúdo por assinatura mais populares do mundo, registrou um crescimento impressionante em 2024.

Segundo a própria empresa, o número de usuários pagantes aumentou 24%, alcançando 377,5 milhões de assinantes. A informação foi divulgada pelo site UOL.

Apesar do resultado positivo, o dono da plataforma, o empresário ucraniano-americano Leonid Radvinsky, planeja vender a companhia, uma decisão que levanta questionamentos sobre o futuro do serviço.

Explosão de usuários no Onlyfans

O crescimento da base de assinantes não foi impulsionado apenas pelo conteúdo adulto, que sempre foi a marca registrada do OnlyFans.

A plataforma vem apostando na diversificação, firmando parcerias com celebridades de outros segmentos, como esportes e comédia.

No Brasil, por exemplo, o surfista Pedro Scooby passou a publicar conteúdos exclusivos, enquanto, nos Estados Unidos, a comediante Whitney Cummings também aderiu à plataforma.

Segundo Keily Blair, CEO do OnlyFans, essa estratégia fortaleceu a imagem da empresa como “um elemento fundamental da economia dos criadores”, indo além da pornografia.

Números impressionantes

Em 2024, o OnlyFans pagou US$ 5,6 bilhões aos criadores de conteúdo. Pelo modelo de negócios da plataforma, 80% da receita das assinaturas fica com os criadores, enquanto os outros 20% são retidos pela empresa.

Além disso, o número de criadores também cresceu 13%, totalizando 4,6 milhões de pessoas no mundo todo.

Enquanto isso, Radvinsky colheu frutos bilionários: ele recebeu um dividendo recorde de US$ 701 milhões neste ano, um dos maiores já registrados por um executivo.

Por que vender agora?

Apesar dos números positivos, o proprietário quer vender o OnlyFans por US$ 8 bilhões. Os motivos ainda não estão claros, mas especialistas apontam duas hipóteses: a plataforma pode ter atingido seu pico de valorização, tornando o momento ideal para a venda, ou Radvinsky pode querer diversificar seus investimentos em outros setores.

Vale lembrar que o empresário já esteve envolvido com sites de conteúdo adulto antes de assumir o controle do OnlyFans, que atualmente conta com uma estrutura enxuta, menos de 50 funcionários, além de equipes terceirizadas para moderação.