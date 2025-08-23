ENTRETENIMENTO
Ana Castela é supreendida com presente inusitado
Cantora foi presenteada em Festival Sertanejo que aconteceu neste sábado, 23
Por Azure Araujo
A boiadeira Ana Castela foi surpreendida com um presente inusitado. A cantora se emocionou ao ganhar uma caminhonete zero quilômetros, neste sábado, 23.
Atual embaixadora da Festa do Peão, a artista foi exaltada por sua importância no evento, por um dos organizadores durante anúncio no palco:
“A melhor e a maior embaixadora, aproveite esse dia, aproveite esse momento, marque história, influencie a geração sendo essa pessoa que você é. E, como presentinho para brindar um encontro de caminhonete, apresento para vocês a nova caminhonete da Boiadeira.”
Surpresa
A cantora reagiu com surpresa e ficou emocionada ao ver o veículo: “Não acredito. Ai, estou chorando, gente do céu. Como vou andar com isso? Nem sei como abre? Não sei nem abrir”, disse ao arrancar risadas do público.
Festa do Peão em Barretos
Nas redes sociais, a sertaneja dividiu o momento com os fãs e celebrou a experiência de estar no Barretão: “Tô vivendo esse Barretão!! Quem tá gostando de acompanhar?”, escreveu.
Ainda neste sábado, 23, a cantora fará o seu show na Festa do Peão em Barretos e no dia 28 sobe ao palco de Barretos para gravar seu DVD.
