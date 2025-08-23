Luan Pereira expõe agressão e rompe silêncio sobre Dado Dolabella

Luan Pereira relata agressão de Dado Dolabella e revela detalhes inéditos da briga que movimenta o mundo das celebridades. - Foto: Reprodução/Instagram

Dois dias após a confusão envolvendo Dado Dolabella em um bar na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, o cantor Luan Pereira rompeu o silêncio e se pronunciou nas redes sociais neste sábado, 23. O episódio aconteceu na noite de quinta-feira, 21, durante um after da Dança dos Famosos, e ganhou grande repercussão após relatos de uma crise de ciúmes do ator com Wanessa Camargo, ex-namorada dele.

Em uma série de vídeos, Luan detalhou sua versão sobre a briga. Segundo ele, o clima era de descontração quando decidiu dançar com Wanessa, de quem se considera amigo próximo.

“Oi, turma! Vou me pronunciar sobre esses bafafás porque tem um monte de gente me ligando, mandando mensagens preocupado, e vou falar o que realmente aconteceu. (…) Como eu já tinha dançado com muita gente, com meus professores, com a galera do meu grupo e tal, eu tinha dançado com a própria Wanessa, que é minha amiga do coração, eu amo ela, e respeito”, explicou.

O sertanejo afirmou que não conhecia Dado Dolabella e foi surpreendido pela reação do ator: “Aí fui lá, peguei, dancei com ela, girei e tal, quando eu me dei conta, Fulano, que eu nem sabia quem era Fulano, nunca tinha ouvido falar na minha vida, não sabia que era ex… Acabou que do nada eu tomei um empurrão”.

“Quando me dei conta, tropecei na lixeira, caí no chão, levantei na maior paz do mundo sem entender o que aconteceu, porque sou muito da paz… Olhei para o lado, estava todo mundo indignado: ‘gente, o que aconteceu?’ Quem é ele? Minha assessora me pegou e falou: ‘é Fulano, ex dela, que inclusive é um psicopata que bate em mulher’”, contou Luan, que chegou a cair no chão após tropeçar em uma lixeira, mas não revidou.

O cantor destacou que, para ele, qualquer tipo de agressão invalida o argumento de quem parte para a violência. “Inclusive quem parte para a agressão já perde a razão. Eu só peguei o meu grupo, as pessoas que estavam comigo, entrei no carro, e fui embora numa boa”.

De acordo com Luan, Dolabella ainda tentou pedir desculpas, mas não conseguiu se aproximar. “Foi lá, conversou, brigou e veio gritando: ‘desculpa’. Querendo me pedir desculpas. Os seguranças não deixaram ele chegar perto de mim e falei: ‘cara, briga nunca vai levar ninguém a lugar nenhum’”.

Para encerrar os rumores, o sertanejo também comentou sobre marcas que surgiram em seu rosto. Ele garantiu que não sofreu ferimentos: “E acordei com esses bafafás, com esses negócios. O povo falando que estou roxo. É espinha, gente. É a fase dos hormônios à flor da pele, a adolescência. Apesar dos meus 22 anos. (…) Não se preocupem que não apanhei, foi só um empurrão. O cara perdeu a razão. E tchau, obrigado”.