HOME > ENTRETENIMENTO
POLÊMICA

Virginia se manifesta após beijo de Zé Felipe com influenciadora

Influenciadora publica reflexão enigmática nas redes sociais após suposto envolvimento do ex-marido

Beatriz Santos

Por Beatriz Santos

14/08/2025 - 21:18 h
Zé Felipe teria ficado com Victória Miranda
Virginia Fonseca compartilhou uma reflexão enigmática em suas redes sociais nesta quinta-feira, 14, pouco depois de ter vindo a público um possível envolvimento de seu ex-marido, Zé Felipe, com a influenciadora Victória Miranda.

Nos stories de seu Instagram, a mãe de Maria Flor, Maria Alice e José Leonardo publicou uma mensagem sobre não se incomodar com ofensas de terceiros “Construa uma paz interior tão inabalável que a ofensa do outro morra de fome por falta da sua atenção.”

Quem é Victória Miranda

Segundo informações divulgadas pela jornalista Gaby Cabrini, Zé Felipe teria ficado com Victória Miranda na quarta-feira, 13, durante uma festa na casa de um amigo. A influenciadora de moda e estilo de vida mora em Goiânia e é seguida por mais de 200 mil pessoas no Instagram.

Ainda sobre Victória, o programa Fofocalizando resgatou uma publicação da página de celebridades Lets Gossip, que revelou que, há algum tempo, ela e Matheus Vargas, irmão de Zé Felipe, já haviam sido flagrados em clima de intimidade.

A princípio, Zé Felipe teria se interessado por outra convidada, a DJ Gisele Dario, com quem chegou a flertar. No entanto, o flerte que avançou foi com Victória Miranda, com quem o cantor trocou beijos durante o evento.

Zé Felipe solteiro

Vale lembrar que Zé Felipe está solteiro desde maio, após o término de seis anos de casamento com Virginia Fonseca. Em entrevista recente, o cantor afirmou que já “beijou na boca” desde o fim do relacionamento.

Separação

Virginia Fonseca e Zé Felipe anunciaram o fim do casamento no dia 27 de maio. Pais de Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo, os dois divulgaram a separação pelas redes sociais, reforçando que seguirão amigos e comprometidos com a criação dos filhos.

Na mensagem, o ex-casal destacou o respeito pela trajetória vivida e afirmou que a separação não diminui o valor da família construída. Virginia pediu compreensão ao público e disse que ambos optaram por ser honestos, em vez de manter aparências. “Somos humanos e estaremos sempre em busca da felicidade plena, a mesma que um dia vivemos”, declarou.

Eles também pediram que não sejam espalhadas histórias falsas sobre o término e garantiram que continuam unidos na missão de cuidar dos filhos. “Estamos prontos para cuidar dos frutos do nosso amor”, finalizou Virginia.

Veja a publicação de Virginia Fonseca:

Publicação de Virginia no Instagram
Publicação de Virginia no Instagram | Foto: Reprodução | Instagram

Tags:

polêmica Virginia Fonseca zé felipe

