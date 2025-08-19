Lore Improta expõe segredo do casamento com Léo Santana: “Vai bloquear"

Dançarina está em um relacionamento desde 2017 com o cantor Léo Santana - Foto: Reprodução | Redes sociais

Lore Improta surpreende fãs ao revelar segredo essencial para manter o casamento. A dançarina está em um relacionamento desde 2017 com o cantor Léo Santana, com quem tem uma filha de 3 anos, Liz.

"Eu me sinto completa da maneira que administro minha vida, do tempo de qualidade que tenho com minha filha e com meu marido, e dentro do meu trabalho", destaca ela em entrevista ao podcast Elas que Assinam.

Criadora de conteúdo digital, Lore explica como organiza o dia a dia entre trabalho e família, ressaltando que reconhece os privilégios que possui.

"Obviamente hoje eu tenho uma rede de apoio que me permite fazer isso, tenho privilégios que me permitem fazer isso. A gente não está se colocando no lugar de uma pessoa que ou trabalha, ou cuida dos filhos", comenta.

"A gente precisa muito dessa organização. Léo, se deixar, não mexe na agenda dele são 30, 40 shows. Então, eu nem falo com ele; já falo com o empresário: 'Você vai bloquear 10 dias de tanto a tanto'. Se não, eu não vejo meu marido", explica ela, em tom de brincadeira.

Ao ser questionada sobre qual é o segredo para manter um relacionamento saudável, Lore revela: "Terapia, oração e organização da minha agenda".