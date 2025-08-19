Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ENTRETENIMENTO
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

ABRIU O JOGO

Lore Improta expõe segredo do casamento com Léo Santana: “Vai bloquear"

Casal está junto desde 2017 e tem uma filha de 3 anos, Liz

Agatha Victoria

Por Agatha Victoria

19/08/2025 - 18:56 h
Dançarina está em um relacionamento desde 2017 com o cantor Léo Santana
Dançarina está em um relacionamento desde 2017 com o cantor Léo Santana -

Lore Improta surpreende fãs ao revelar segredo essencial para manter o casamento. A dançarina está em um relacionamento desde 2017 com o cantor Léo Santana, com quem tem uma filha de 3 anos, Liz.

"Eu me sinto completa da maneira que administro minha vida, do tempo de qualidade que tenho com minha filha e com meu marido, e dentro do meu trabalho", destaca ela em entrevista ao podcast Elas que Assinam.

Tudo sobre Entretenimento em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Virginia Fonseca liga para Neymar de madrugada e Bruna Biancardi reage
"Treino com tesão”: atleta muda de vida e fatura R$ 150 mil com conteúdo adulto
Hytalo Santos será solto? STJ toma decisão em caso do influenciador

Criadora de conteúdo digital, Lore explica como organiza o dia a dia entre trabalho e família, ressaltando que reconhece os privilégios que possui.

"Obviamente hoje eu tenho uma rede de apoio que me permite fazer isso, tenho privilégios que me permitem fazer isso. A gente não está se colocando no lugar de uma pessoa que ou trabalha, ou cuida dos filhos", comenta.

"A gente precisa muito dessa organização. Léo, se deixar, não mexe na agenda dele são 30, 40 shows. Então, eu nem falo com ele; já falo com o empresário: 'Você vai bloquear 10 dias de tanto a tanto'. Se não, eu não vejo meu marido", explica ela, em tom de brincadeira.

Ao ser questionada sobre qual é o segredo para manter um relacionamento saudável, Lore revela: "Terapia, oração e organização da minha agenda".

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Lore Improta e Léo Santana

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Dançarina está em um relacionamento desde 2017 com o cantor Léo Santana
Play

Músico internado agradece apoio de fãs e promete “muita música boa"

Dançarina está em um relacionamento desde 2017 com o cantor Léo Santana
Play

Assim como Hytalo Santos, relembre outros famosos que já foram presos

Dançarina está em um relacionamento desde 2017 com o cantor Léo Santana
Play

Hytalo Santos é preso após denúncia de 'adultização'; veja vídeo da prisão

Dançarina está em um relacionamento desde 2017 com o cantor Léo Santana
Play

Vídeo: Influencer preso grava vídeo da cela e posta

x