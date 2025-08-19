Menu
ENTRETENIMENTO

"Treino com tesão”: atleta muda de vida e fatura R$ 150 mil com conteúdo adulto

Modelo já foi campeã brasileira de fisiculturismo e multicampeã estadual e hoje faz metade de sua renda com conteúdo adulto

Por Gustavo Zambianco

19/08/2025 - 18:02 h
Fisiculturista aposta em vida dupla, como atleta e modelo de conteúdo adulto
Fisiculturista aposta em vida dupla, como atleta e modelo de conteúdo adulto

A ex-campeã brasileira e pentacapeã mineira de fisiculturismo, Mari Reis encontrou uma forma de se diferenciar e ganhar uma “renda extra”, se deparando com um nicho diferenciado no meio de conteúdo adulto: vídeos de treino sem roupa.

De acordo com a modelo, a ideia surgiu após os pedirem para que a mesma gravasse as suas rotinas de treino de forma sensualizada e explícita.

“Eu sempre recebia mensagens pedindo vídeos meus treinando, mas com um toque mais sensual. No começo, pensei que fosse só brincadeira. Depois, percebi que havia uma demanda real, principalmente por cenas mais ousadas, até explícitas”, revela Mari.

Para conseguir fazer esses planos darem certo, a modelo decidiu investir uma grande quantia de dinheiro, montando a sua própria academia com equipamentos profissionais e cenários adaptados para as filmagens.

Os locais variam de flagras simulados a treinos provocantes e cenas de exibicionismo explícito, sempre com enfoque nas raízes fisiculturistas da modelo.

Quanto a modelo fatura?

Atualmente, cerca de metade do seu faturamento mensal, que gira em torno de R$ 150 mil, é oriundo dos vídeos.

Por anos, Mari Reis viveu somente do esporte dedicando somente aos treinos e competições, mas após adentrar na indústria adulta percebeu que poderia faturar um bom dinheiro unindo seu corpo e imagem, a um fetiche que existia em meio ao seus fãs.

“Não é só colocar um biquíni e fingir que está treinando. Eu treino de verdade, faço exercícios pesados, e ao mesmo tempo entrego a provocação que eles querem ver. É isso que deixa o conteúdo único. Treino com tesão”, assume.

Fisiculturista aposta em vida dupla, como atleta e modelo de conteúdo adulto
Fisiculturista aposta em vida dupla, como atleta e modelo de conteúdo adulto | Foto: Divulgaação

Carreira na indústria adulta

Em alta como modelo de conteúdo adulto, Mari Reis se tornou uma das criadoras mais comentadas, sempre misturando a sensualidade com a performance esportiva, e, de acordo com a mesma, não pensa em parar por agora.

“Enquanto tiver fã pedindo e eu me divertindo, vou continuar. O exibicionismo é parte do jogo. Me descobri nisso”, finalizou Mari Reis.

Fisiculturista aposta em vida dupla, como atleta e modelo de conteúdo adulto
Fisiculturista aposta em vida dupla, como atleta e modelo de conteúdo adulto | Foto: Divulgaação

x