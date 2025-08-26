Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ENTRETENIMENTO
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

TRAIÇÃO?

Esposa de Roberto Justus comenta possibilidade de ser 'trocada'

A modelo deu uma resposta afiada sobre o assunto

Franciely Gomes

Por Franciely Gomes

26/08/2025 - 20:56 h
Os dois são pais de Vick, de 5 anos
Os dois são pais de Vick, de 5 anos -

Ana Paula Siebert ganhou os holofotes nesta terça-feira, 26, após dar uma resposta fiada sobre a diferença de idade com o marido, Roberto Justus. O caso foi exposto pelo próprio empresário, que é 33 anos mais velho que ela.

Convidado do podcast PodDelas, o famoso contou que a conversa sobre o tema aconteceu no início do relacionamento deles, durante uma viagem para os Estados Unidos. Eles estavam acompanhados de um amigo de Justus, que comentou sobre o fato de Ana ser trocada por uma mulher mais nova que ela.

Tudo sobre Entretenimento em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Luan Pereira engata romance após polêmica com Wanessa Camargo
Como está Faustão? Estado de saúde é revelado após transplantes
Ex-Bahia tem traição exposta por esposa: “Mesmo com órgão comprometido"

“Primeira viagem nossa para os Estados Unidos e um grande amigo meu falou para ela: 'Cuidado viu Paula, porque quando você envelhecer ele te trocar por uma mais nova'”, relembrou ele.

Sem papas na língua, Ana Paula deu uma resposta bem direta para o rapaz inconveniente: “Desculpe, querido, mas isso não vai acontecer. Porque quando eu envelhecer, ele já vai ter morrido”.

Durante o bate papo, Roberto contou que gosta de relembrar o caso, pois é uma das histórias mais divertidas que tem com a amada. Por fim, ele garantiu que a diferença de idade entre eles não é um empecilho.

Confira a declaração:

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Ana Paula Siebert Roberto Justus

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Os dois são pais de Vick, de 5 anos
Play

Bahia é “excluído” da Libertadores em gafe ao vivo na TV Globo

Os dois são pais de Vick, de 5 anos
Play

Músico internado agradece apoio de fãs e promete “muita música boa"

Os dois são pais de Vick, de 5 anos
Play

Assim como Hytalo Santos, relembre outros famosos que já foram presos

Os dois são pais de Vick, de 5 anos
Play

Hytalo Santos é preso após denúncia de 'adultização'; veja vídeo da prisão

x