Esposa de Roberto Justus comenta possibilidade de ser 'trocada'
A modelo deu uma resposta afiada sobre o assunto
Por Franciely Gomes
Ana Paula Siebert ganhou os holofotes nesta terça-feira, 26, após dar uma resposta fiada sobre a diferença de idade com o marido, Roberto Justus. O caso foi exposto pelo próprio empresário, que é 33 anos mais velho que ela.
Convidado do podcast PodDelas, o famoso contou que a conversa sobre o tema aconteceu no início do relacionamento deles, durante uma viagem para os Estados Unidos. Eles estavam acompanhados de um amigo de Justus, que comentou sobre o fato de Ana ser trocada por uma mulher mais nova que ela.
Leia Também:
“Primeira viagem nossa para os Estados Unidos e um grande amigo meu falou para ela: 'Cuidado viu Paula, porque quando você envelhecer ele te trocar por uma mais nova'”, relembrou ele.
Sem papas na língua, Ana Paula deu uma resposta bem direta para o rapaz inconveniente: “Desculpe, querido, mas isso não vai acontecer. Porque quando eu envelhecer, ele já vai ter morrido”.
Durante o bate papo, Roberto contou que gosta de relembrar o caso, pois é uma das histórias mais divertidas que tem com a amada. Por fim, ele garantiu que a diferença de idade entre eles não é um empecilho.
Confira a declaração:
Um amigo de Roberto Justus comentou que quando Ana Paula envelhecesse, o empresário a trocaria por uma mulher mais nova. Sem hesitar, a influenciadora respondeu: “Desculpe, querido, mas isso não vai acontecer. Porque quando eu envelhecer, ele já terá morrido” 😌 pic.twitter.com/fJ4mRmrELT— Bomba Dos Artistas 💣 (@BombaDosArtista) August 26, 2025
