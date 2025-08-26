Esposa de Roberto Justus comenta possibilidade de ser 'trocada'

Os dois são pais de Vick, de 5 anos - Foto: Reprodução | Instagram

Ana Paula Siebert ganhou os holofotes nesta terça-feira, 26, após dar uma resposta fiada sobre a diferença de idade com o marido, Roberto Justus. O caso foi exposto pelo próprio empresário, que é 33 anos mais velho que ela.

Convidado do podcast PodDelas, o famoso contou que a conversa sobre o tema aconteceu no início do relacionamento deles, durante uma viagem para os Estados Unidos. Eles estavam acompanhados de um amigo de Justus, que comentou sobre o fato de Ana ser trocada por uma mulher mais nova que ela.

“Primeira viagem nossa para os Estados Unidos e um grande amigo meu falou para ela: 'Cuidado viu Paula, porque quando você envelhecer ele te trocar por uma mais nova'”, relembrou ele.

Sem papas na língua, Ana Paula deu uma resposta bem direta para o rapaz inconveniente: “Desculpe, querido, mas isso não vai acontecer. Porque quando eu envelhecer, ele já vai ter morrido”.

Durante o bate papo, Roberto contou que gosta de relembrar o caso, pois é uma das histórias mais divertidas que tem com a amada. Por fim, ele garantiu que a diferença de idade entre eles não é um empecilho.

Confira a declaração: