Inteligência artificial e o futuro da saúde: inovação com propósito e a nova era digital

Agnaluce Moreira, vice-presidente de Saúde da Associação Comercial da Bahia (ACB) - Foto: Acervo Pessoal

Vivemos um momento decisivo na história da saúde. A convergência entre tecnologia e humanidade tem remodelado profundamente a forma como cuidamos, tratamos e prevenimos. A Inteligência Artificial (IA) deixou de ser apenas um avanço técnico para se tornar uma aliada estratégica na construção de um sistema de saúde mais eficiente, integrado e, acima de tudo, centrado nas pessoas.

O boom dos aplicativos e dispositivos digitais é um reflexo claro dessa transformação. Hoje já existem mais de 330 mil aplicativos de saúde disponíveis no mundo, e pesquisas mostram que 8 em cada 10 britânicos usam tecnologia para cuidar da saúde, enquanto 54% dos norte-americanos monitoram alguma métrica de bem-estar digitalmente. No Brasil, esse número ainda é menor, apenas 28% possuem wearables, mas cresce em ritmo acelerado, abrindo espaço para novos modelos de cuidado.

Tudo sobre ACB em Foco em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Esse movimento reflete uma mudança de paradigma: estamos deixando para trás uma saúde episódica, reativa e padronizada, para construir um cuidado contínuo, proativo e personalizado. A tecnologia, somada à inteligência artificial, possibilita esse salto. Mas é importante reforçar: IA, aplicada corretamente, não afasta o profissional de saúde do paciente. Pelo contrário, libera tempo e energia para que médicos, enfermeiros e gestores possam focar no que realmente importa, a relação humana.

Três grandes forças definem a saúde hoje: complexidade, incerteza e aceleração. São elas que impulsionam a necessidade de inovação. Quanto mais complexos os sistemas, maior a necessidade de integração. Diante da incerteza, surgem ferramentas preditivas para antecipar cenários. E em um mundo em aceleração constante, apenas tecnologias adaptativas conseguem responder à altura.

O futuro da saúde já aponta para cinco grandes transformações:

- Do modelo reativo para o preventivo, com ênfase em prevenção contínua.

- Longevidade saudável como meta central, medindo não apenas anos de vida, mas anos de vida com qualidade.

- Medicina personalizada de precisão, baseada em dados genéticos, estilo de vida e histórico clínico.

- Monitoramento 24/7, com dispositivos vestíveis e sensores biométricos fornecendo dados em tempo real.

- Integração total do ecossistema, unindo hospitais, clínicas, farmácias, academias e aplicativos em um ciclo único de cuidado.

A Bahia, com sua diversidade, sua força cultural e sua rede de saúde em expansão, tem a oportunidade de ser protagonista nesse movimento. Como vice-presidente de Saúde da Associação Comercial da Bahia, reforço diariamente que esse protagonismo só é possível se construirmos juntos. Precisamos de todos os players do ecossistema de saúde, público e privado, startups, universidades e instituições, caminhando lado a lado. A ACB é esse espaço plural, onde inovação, negócios e impacto social se encontram para fortalecer o futuro da saúde.

Ao integrar inovação com empatia, gestão com humanização e dados com escuta, podemos transformar a Bahia em vitrine de um novo modelo: digital, sustentável e profundamente humano.

Porque, no fim, a verdadeira revolução na saúde não está apenas nos algoritmos, mas nas conexões. Conexões entre pessoas, entre saberes e entre propósitos. A tecnologia é o meio. O cuidado é o fim.