Reforma do HGE: 88 novos leitos, heliporto e vagas de estacionamento

O presidente da Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia (Conder), José Trindade, anunciou nesta quinta-feira (11), em entrevista ao Grupo A TARDE, a reforma e ampliação do Hospital Geral do Estado (HGE). A unidade, apelidada de HGE 3, contará com novos leitos e melhorias estruturais.

O governador Jerônimo Rodrigues já assinou a ordem de serviço para o início das obras.

“Ali, na verdade, nós estamos fazendo um trabalho que vai ser não só de ampliação, como também de reforma, e que vai dar uma melhor oportunidade para as pessoas que frequentam o HGE. Vamos garantir acessibilidade não apenas para veículos, mas também para pedestres. Estamos construindo 88 novos leitos de emergência, dos quais 12 são pediátricos. Ou seja, vai ser um novo HGE”, afirmou Trindade durante o 3º Congresso Brasileiro de Direito e Sustentabilidade, realizado no Centro Histórico de Salvador.

Além da ampliação, o HGE também ganhará novas vagas de estacionamento e um heliporto para facilitar o atendimento emergencial.

“Estamos ampliando os estacionamentos, que devem ganhar cerca de 80 vagas a mais do que existe hoje. Também estamos implantando um heliponto capaz de receber qualquer tipo de helicóptero. Isso vai dar tranquilidade, pois qualquer pessoa acidentada em qualquer lugar do estado poderá chegar rapidamente ao HGE”, explicou.

Revitalização do Centro Histórico

Outro ponto destacado por José Trindade foi a recuperação do Centro Histórico de Salvador. Em parceria com os governos estadual e federal, serão restaurados 23 casarões para uso habitacional.

“Dentro da parceria Bahia-Brasil, o governador Jerônimo, o presidente Lula e o ministro Rui Costa estão viabilizando projetos para a recuperação de 23 casarões. A ideia é destiná-los à moradia, trazendo vida ao Centro Histórico em todos os momentos”, disse.

Sustentabilidade na construção civil

Trindade ressaltou ainda que a Conder tem atuado com foco em sustentabilidade nas suas obras. Segundo ele, práticas ambientais já fazem parte da rotina da companhia.

“Todas as nossas obras utilizam reaproveitamento de água, energia solar e outras iniciativas voltadas à sustentabilidade. Esse compromisso é essencial para garantir construções que respeitem o meio ambiente”, finalizou o presidente.

