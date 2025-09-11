'Exemplo de desenvolvimento com justiça', diz Geraldo Jr sobre Ibrades

Geraldo Júnior - Foto: (Foto: Olga Leiria / Ag. A Tarde)

O vice-governador da Bahia, Geraldo Jr (MDB), afirmou que o Ibrades, evento que acontece nesta quinta-feira, 11, no Palacete Tira Chapéu, Centro Histórico de Salvador, é uma iniciativa "exemplo de desenvolvimento com justiça social e ambiental". O emedebista esteve no local representando o governador Jerônimo Rodrigues (PT).

Na ocasião, ele parabenizou Georges Humbert e Isabela Suarez pela organização do evento que, segundo Geraldo, aborda um "tema de tamanha importância", a sustentabilidade.

"Aqui é um exemplo de você estabelecer da pauta da democracia, do pacto federativo, você só estabelece o desenvolvimento de uma cidade, de um território, de um estado, de um país, se você estabelecer as políticas públicas com o governo federal, com o governo do estado, com o governo municipal", afirmou.

"Nós moramos na cidade e as coisas acontecem na cidade e no município. Aqui é um exemplo de desenvolvimento com justiça social e com justiça ambiental. Eu quero parabenizar o Ibrades, parabenizar o Georges Humbert, que é vice-presidente da temática sustentabilidade, mas acima de tudo, parabenizar a mulher, a aguerrida mulher, presidente da Associação Comercial [Isabela Suarez], por trazer mais uma edição [do evento]. Eu que participei das últimas duas edições, um evento de tamanha importância e um tema de tamanha importância", completou.

Ibrades

Neste ano, o Congresso terá como tema “A Bahia e o Brasil na COP 30: Desafios e Oportunidades”. Entre os nomes que estão sendo esperados para participar do evento estão:

Ex-presidente Michel Temer;

Governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União Brasil);

Ministros do Supremo Tribunal de Justiça (STJ), Humberto Martins e Reynaldo Soares;

Desembargadores do Tribunal Regional Federal (TRF1), e entre outros.

A programação completa está disponível no site do evento, no mesmo link, é possível fazer as inscrições para participar do evento. O Congresso é uma realização do Instituto Brasileiro de Direito e Sustentabilidade (Ibrades), em parceria com a Associação Comercial da Bahia (ACB) e o LIDE Bahia.