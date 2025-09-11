Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > IBRADES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

ELEIÇÕES 2026

Em Salvador, Temer põe em dúvida reeleição e saúde de Lula

Ex-mandatário participou da abertura do 3º Congresso Brasileiro de Direito e Sustentabilidade

Cássio Moreira e Anderson Ramos

Por Cássio Moreira e Anderson Ramos

11/09/2025 - 12:17 h | Atualizada em 11/09/2025 - 13:28
Michel Temer participou da abertura do 3º Congresso Brasileiro de Direito e Sustentabilidade, que acontece em Salvador.
Michel Temer participou da abertura do 3º Congresso Brasileiro de Direito e Sustentabilidade, que acontece em Salvador. -

O ex-presidente Michel Temer (MDB) colocou em dúvida a candidatura do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) à reeleição em 2026. O ex-mandatário participou da abertura do 3º Congresso Brasileiro de Direito e Sustentabilidade, que acontece em Salvador nesta quinta-feira, 11, e segue até sexta, 12.

Em entrevista coletiva, o emedebista avalia que o impeditivo para o petista tentar seu quarto mandato presidencial será a saúde.

Tudo sobre Ibrades em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.
Eu não sei se ele estará disposto a isso. Ele tem dito que se ‘a minha saúde permitir’… significando portanto se ele não se sentir saudável, talvez não venha a ser candidato. Mas é legítima a pretensão da reeleição
Michel Temer - ex-presidente do Brasil

Leia Também:

Salvador e as mudanças climáticas: Bruno Reis discute desafios no IbradeS
Riqueza da mineração precisa ser repartida, defende Carballal
Secretária destaca água e saneamento no Congresso de Sustentabilidade

Recentemente, Lula afirmou “não ter dúvidas” de que tentará renovar seu mandato no Palácio do Planalto. O presidente ainda 'desafiou' os potenciais adversários ao garantir que, caso seja candidato, será "para ganhar as eleições".

O petista completará 80 anos em outubro e caso seja eleito mais uma vez, terminará o mandato aos 85 anos.

Congresso

Neste ano, o Congresso terá como tema “A Bahia e o Brasil na COP 30: Desafios e Oportunidades”. Além de Michel Temer, também são esperados para participar do evento: o governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União Brasil); os ministros do Supremo Tribunal de Justiça (STJ), Humberto Martins e Reynaldo Soares, desembargadores do Tribunal Regional Federal (TRF1), entre outros.

A programação completa está disponível no site do evento, no mesmo link, é possível fazer as inscrições para participar do evento. O Congresso é uma realização do Instituto Brasileiro de Direito e Sustentabilidade (IbradeS), em parceria com a Associação Comercial da Bahia (ACB) e o LIDE Bahia.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

3º Congresso Brasileiro de Direito e Sustentabilidade Lula Michel Temer

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas