Temer e outras autoridades debatem direito e sustentabilidade em Salvador

O Palacete Tira Chapéu, localizado no Centro Histórico de Salvador, será sede do 3º Congresso Brasileiro de Direito e Sustentabilidade, que acontece nesta quinta-feira, 11, e segue até sexta, 12.

Neste ano, o Congresso terá como tema “A Bahia e o Brasil na COP 30: Desafios e Oportunidades”. A ocasião contará com a presença das seguintes autoridades:

Juristas;

Autoridades;

Empresários;

Especialistas.

Entre os nomes que estão sendo esperados para participar do evento estão: o ex-presidente Michel Temer; o governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União Brasil); os ministros do Supremo Tribunal de Justiça (STJ), Humberto Martins e Reynaldo Soares, desembargadores do Tribunal Regional Federal (TRF1), e entre outros.

A programação também contará com palestras sobre os seguintes temas:

Desafios do agronegócio sustentável;

Licenciamento ambiental;

Governança;

Liderança feminina dentro das corporações, infraestrutura, políticas ambientais e novos marcos regulatórios.

A programação completa está disponível no site do evento, no mesmo link, é possível fazer as inscrições para participar do evento.

O Congresso é uma realização do Instituto Brasileiro de Direito e Sustentabilidade (IbradeS), em parceria com a Associação Comercial da Bahia (ACB) e o LIDE Bahia.

Michel Temer participa da abertura III Congresso

Michel Temer, ex-presidente do Brasil e jurista, que estará presente no evento como palestrante, discursará sobre o tema "A Constituição Federal e o Momento Atual”.

Durante seu mandato como presidente do Brasil (2016–2019), Michel Temer criou a considerada maior unidade de conservação marítima do país: o Monumento Natural das Ilhas de Trindade e Martim Vaz e do Monte Columbia.

O presidente Michel Temer discursa na cerimônia de assinatura | Foto: Cesar Itiberê | PR

A iniciativa colocou o Brasil em posição de destaque na conservação oceânica global, consolidando o compromisso com a preservação dos ecossistemas marinhos.

Em 2014, a Baía de Todos os Santos, em Salvador, foi reconhecida como sede simbólica da Amazônia Azul pela Associação Comercial da Bahia (ACB), ampliando seu papel na proteção da biodiversidade marinha brasileira.

Trajetória de Michel Temer

Temer é advogado, professor, escritor e político. Já ocupou cargos como deputado federal, presidente da Câmara dos Deputados, secretário da Segurança Pública e procurador-geral de São Paulo.

Ele participou de fóruns internacionais como G20 e BRICS, implementou reformas estruturantes durante sua gestão presidencial e é autor dos livros: “Território Federal nas Constituições Brasileiras”, “Elementos de Direito Constitucional”. “Constituição e Política”, “Cidadania e Democracia”, “O Brasil no Mundo: Abertura e Responsabilidade” e o de poemas: “Anônima Intimidade”.