IBRADES
IBRADES

Caiado ministra palestra sobre agronegócio sustentável em Salvador

Governador de Goiás participa dos 3º Congresso Brasileiro de Direito e Sustentabilidade nos dias 11 e 12 de setembro

Redação

Por Redação

25/08/2025 - 8:55 h | Atualizada em 10/09/2025 - 15:10
Ronaldo Caiado
Ronaldo Caiado -

O governador de Goiás, Ronaldo Caiado, será um dos principais destaques do 3º Congresso Brasileiro de Direito e Sustentabilidade, que acontece nos dias 11 e 12 de setembro, no histórico Palacete Tira Chapéu, em Salvador.

Caiado vai ministrar a palestra “Os desafios do agronegócio sustentável no Brasil”, abordando o papel estratégico do setor na economia nacional e sua relação com a preservação ambiental e a inovação tecnológica.

O Congresso reunirá juristas, autoridades, acadêmicos e líderes empresariais para debater temas ligados à sustentabilidade, desenvolvimento econômico e governança ambiental, reforçando sua importância no debate sobre direito e sustentabilidade no Brasil.

O evento é promovido pelo Instituto Brasileiro de Direito e Sustentabilidade (IbradeS), em parceria com a Associação Comercial da Bahia (ACB) e o LIDE Bahia. As inscrições estão abertas e podem ser feitas no site oficial: https://direitoesustentabilidade.com.br.

agronegócio Direito Ronaldo Caiado sustentabilidade

