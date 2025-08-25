Caiado ministra palestra sobre agronegócio sustentável em Salvador

Ronaldo Caiado - Foto: Divulgação

O governador de Goiás, Ronaldo Caiado, será um dos principais destaques do 3º Congresso Brasileiro de Direito e Sustentabilidade, que acontece nos dias 11 e 12 de setembro, no histórico Palacete Tira Chapéu, em Salvador.

Caiado vai ministrar a palestra “Os desafios do agronegócio sustentável no Brasil”, abordando o papel estratégico do setor na economia nacional e sua relação com a preservação ambiental e a inovação tecnológica.

O Congresso reunirá juristas, autoridades, acadêmicos e líderes empresariais para debater temas ligados à sustentabilidade, desenvolvimento econômico e governança ambiental, reforçando sua importância no debate sobre direito e sustentabilidade no Brasil.

O evento é promovido pelo Instituto Brasileiro de Direito e Sustentabilidade (IbradeS), em parceria com a Associação Comercial da Bahia (ACB) e o LIDE Bahia. As inscrições estão abertas e podem ser feitas no site oficial: https://direitoesustentabilidade.com.br.