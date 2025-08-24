Menu
SALVADOR
SALVADOR

Vítima de afogamento diz que renasceu após resgate na Praia do Buracão

Mulher de 26 anos foi resgatada por bombeiros na tarde de sábado

Redação

Por Redação

24/08/2025 - 21:46 h
Praia onde ocorreu o afogamento em Salvador (ilustração)
Praia onde ocorreu o afogamento em Salvador (ilustração)

O Corpo de Bombeiros realizou o resgate de uma mulher de 26 anos que se afogou na Praia do Buracão, no Rio Vermelho, em Salvador. Quem notou a vítima em uma situação delicada foi o os guarda-vidas do 13º Batalhão de Bombeiros Militar (13º BBM/Bmar) Yuri Smith Mehmere.

Segundo o soldado Altram Silva Campos Neto, que atuou diretamente na ocorrência, a vítima foi avistada em meio a ondas muito fortes. “Assim que percebemos, entramos rapidamente. Consegui chegar primeiro até ela e consegui acalmá-la. As ondas estavam absurdamente fortes e isso deixou a situação ainda mais delicada, pois ela já estava bem distante da faixa de areia”, relatou.

Devido às condições do mar, os bombeiros não conseguiram retornar pela mesma praia e precisaram sair pela praia vizinha, na Rua Fonte do Boi, garantindo a segurança da vítima e, também dos guarda-vidas. Após o resgate, os militares prestaram orientações importantes para a mulher de 26 anos. “Ela ficou bastante emocionada e nos disse que faz aniversário amanhã, mas que hoje renasceu, pois imaginou que não fosse resistir”, concluiu o soldado.

Pai e filho morrem afogados após mergulho em praia turística na Bahia
Corpo de homem é encontrado boiando no Dique do Tororó
Duas pessoas morreram afogadas nos últimos dias em praias de Salvador

Alerta

O Corpo de Bombeiros Militar da Bahia (CBMBA) orienta os cidadãos que, antes de entrarem no mar, rio, ou lago, é importante seguir as orientações dos guarda-vidas ou dos salva-vidas, também é essencial que observem as bandeiras de sinalização. Caso perceba alguém se afogando as pessoas não devem tentar resgatar caso não tenham treinamento específico. A recomendação é lançar algum objetivo flutuante como tampa de cooler ou garrafa pet, para que a vítima se apoie e acionar o corpo de bombeiros através do número 193. E na água as crianças devem ficar sempre a distância de um braço dos responsáveis.

