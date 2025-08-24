SALVADOR
Vítima de afogamento diz que renasceu após resgate na Praia do Buracão
Mulher de 26 anos foi resgatada por bombeiros na tarde de sábado
Por Redação
O Corpo de Bombeiros realizou o resgate de uma mulher de 26 anos que se afogou na Praia do Buracão, no Rio Vermelho, em Salvador. Quem notou a vítima em uma situação delicada foi o os guarda-vidas do 13º Batalhão de Bombeiros Militar (13º BBM/Bmar) Yuri Smith Mehmere.
Segundo o soldado Altram Silva Campos Neto, que atuou diretamente na ocorrência, a vítima foi avistada em meio a ondas muito fortes. “Assim que percebemos, entramos rapidamente. Consegui chegar primeiro até ela e consegui acalmá-la. As ondas estavam absurdamente fortes e isso deixou a situação ainda mais delicada, pois ela já estava bem distante da faixa de areia”, relatou.
Devido às condições do mar, os bombeiros não conseguiram retornar pela mesma praia e precisaram sair pela praia vizinha, na Rua Fonte do Boi, garantindo a segurança da vítima e, também dos guarda-vidas. Após o resgate, os militares prestaram orientações importantes para a mulher de 26 anos. “Ela ficou bastante emocionada e nos disse que faz aniversário amanhã, mas que hoje renasceu, pois imaginou que não fosse resistir”, concluiu o soldado.
Alerta
O Corpo de Bombeiros Militar da Bahia (CBMBA) orienta os cidadãos que, antes de entrarem no mar, rio, ou lago, é importante seguir as orientações dos guarda-vidas ou dos salva-vidas, também é essencial que observem as bandeiras de sinalização. Caso perceba alguém se afogando as pessoas não devem tentar resgatar caso não tenham treinamento específico. A recomendação é lançar algum objetivo flutuante como tampa de cooler ou garrafa pet, para que a vítima se apoie e acionar o corpo de bombeiros através do número 193. E na água as crianças devem ficar sempre a distância de um braço dos responsáveis.
