Por que participar do III Congresso Brasileiro de Direito e Sustentabilidade?

O vice-presidente e a presidente da ACB, Georges Humbert e Isabela Suarez - Foto: Rafaela Araújo/ Ag. A TARDE

O III Congresso Brasileiro de Direito e Sustentabilidade surge como um dos eventos mais relevantes no cenário jurídico e empresarial do País, consolidando-se em sua terceira edição como um espaço indispensável para debates de alto nível sobre temas essenciais e contemporâneos. Realizado nos dias amanhã e sexta-feira, em Salvador, na Bahia, no histórico Palacete Tira-Chapéu, o congresso promete ser ainda mais impactante, reunindo especialistas renomados e promovendo reflexões profundas sobre o equilíbrio entre desenvolvimento responsável e preservação ambiental.

Organizado por instituições consolidadas, como a Associação Comercial da Bahia (ACB), fundada em 1811 e dedicada a políticas de erradicação da pobreza, educação de qualidade, energia limpa, ação climática e igualdade social sob uma perspectiva empresarial sustentável; e o Instituto Brasileiro de Direito e Sustentabilidade (IbradeS), uma entidade sem fins lucrativos multidisciplinar focada em estudos jurídicos, econômicos, ambientais e de sustentabilidade. Uma nova parceria com o Lide, grupo global de líderes empresariais, eleva ainda mais o alcance e o impacto do congresso.

Salvador, primeira capital do Brasil e detentora de uma das baías mais belas, limpas e navegáveis do mundo, serve como cenário perfeito para essas discussões.

Com um histórico de sucesso, as edições anteriores atraíram mais de 1.500 participantes, demonstrando a importância de plataformas como essa para a troca de ideias e a busca por soluções alinhadas às demandas atuais de sustentabilidade.

É um espaço para reflexão e inovação. Não é apenas um encontro acadêmico, mas uma exortação à ação coletiva em prol de um futuro mais justo e sustentável. Uma oportunidade de participar de debates enriquecedores, com foco em temas como o equilíbrio entre impactos positivos e a mitigação de negativos, promovendo o desenvolvimento responsável.

O tema desta edição, “A Bahia e o Brasil na COP 30: Desafios e Oportunidades”, posiciona o congresso como um Pré-COP Brasil, antecipando discussões cruciais sobre o papel do país na agenda global de mudanças climáticas.

Grandes nomes confirmaram suas participações, oferecendo dados estratégicos sobre a integração entre direito, economia e ecologia. Os debates enriquecedores e as oportunidades únicas de networking permitem que os participantes contribuam para o conhecimento e a inovação, assumindo um compromisso com as gerações presentes e futuras.

A programação inclui palestras, conferências, debates e apresentação de trabalhos científicos, fomentando a troca de informações e experiências entre instituições públicas e privadas, universidades, institutos de pesquisa, empresas e órgãos governamentais dos três poderes. Além disso, muita cultura, arte, literatura, poesia, música, história e gastronomia fazem parte das atrações deste ano.

Essa interação multidisciplinar contribui para a formação de recursos humanos, gestores e operadores jurídicos, preparando-os para os desafios da sustentabilidade.

Além disso, o evento adota uma abordagem ESG (Ambiental, Social e Governança), com neutralização de emissões de carbono.

O congresso também produz saídas concretas, como as “Cartas do Congresso”, que compilam propostas das discussões; um terceiro volume de livros com pesquisas e artigos; e uma edição especial de revista com editoriais, entrevistas e contribuições de participantes e apoiadores. Essas produções são disseminadas por meio de mídias impressas, radiodifusão, televisão e plataformas sociais, ampliando o impacto das ideias geradas.

Portanto, participar do III CBDS significa estar na vanguarda das discussões sobre desenvolvimento sustentável, alinhando o direito a princípios democráticos e cooperativos para construir um mundo mais equilibrado.

A ACB, o Ibrades e o Lide convidam a todos a se juntarem nessa jornada, participando ativamente da construção de um mundo melhor. Não perca essa experiência transformadora: inscreva-se e contribua para um futuro sustentável.