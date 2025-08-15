Menu
SUSTENTABILIDADE

Autoridades discutem sustentabilidade em congresso histórico em Salvador

Evento oferece oportunidades de aprendizado e networking para profissionais do setor

Redação

Por Redação

15/08/2025 - 15:35 h
Palacete Tira Chapéu, em Salvador
Palacete Tira Chapéu, em Salvador

Nos dias 11 e 12 de setembro de 2025, o Palacete Tira Chapéu, em Salvador, será palco do 3º Congresso Brasileiro de Direito e Sustentabilidade, evento que reunirá importantes autoridades do Judiciário para discutir os desafios e oportunidades ligados ao meio ambiente, à governança e ao desenvolvimento responsável.

O evento contará com conferências magnas, painéis temáticos e mesas redonda. Entre os destaques da programação, está o painel “Direito Ambiental, Sustentabilidade e Precedentes”, com a participação da desembargadora Rosimayre Gonçalves de Carvalho (DF), do desembargador João Mayer (DF) e do desembargador Roberto Veloso (DF).

Já o painel “Controle externo sustentável e o apagão das canetas” terá como mediador o desembargador Jatahy Júnior (BA). No debate “Meios de Tutela Jurídica e Sustentabilidade”, estarão presentes o desembargador Ney Bello (DF) e o desembargador federal Pablo Zuniga, do Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF1). O tema “Gestão ordenada de territórios e jurisprudência” será mediado pela desembargadora federal Danielle Maranhão (DF).

Nessa 3ª edição, o evento promete ampliar ainda mais sua relevância, trazendo especialistas renomados, debates enriquecedores e oportunidades únicas de networking. As inscrições estão abertas e podem ser feitas no site oficial do evento. O Congresso é realizado pelo Instituto Brasileiro de Direito e Sustentabilidade (IbradeS), em parceria com a Associação Comercial da Bahia (ACB) e o LIDE Bahia.

x