Secretária destaca água e saneamento no Congresso de Sustentabilidade

A Secretária de Infraestrutura Hídrica e Saneamento da Bahia, Larissa Moraes, destacou, na manhã desta quinta-feira, 11, em entrevista ao Portal A TARDE, durante o 3º Congresso Brasileiro de Direito e Sustentabilidade, a importância de incluir a pauta de água e saneamento nas discussões sobre políticas públicas e práticas sustentáveis.

“Falar sobre direito, sustentabilidade, nada mais é do que falar sobre essa pasta também, que se refere à água, né? Esse bem tão querido, tão necessitado, principalmente pelo povo da Bahia”, afirmou a secretária, lembrando as recorrentes crises hídricas enfrentadas pelo interior do estado.

Larissa Moraes reforçou que o trabalho da secretaria vai além da entrega de água: envolve também planejamento regulatório e cumprimento de metas ambiciosas do marco regulatório de 2033, que prevê 99% de abastecimento hídrico e 90% de saneamento em todo o estado.

Segundo a gestora, o debate público sobre sustentabilidade e saneamento é essencial para conscientizar a população sobre a importância desse recurso finito. “A correria é muito grande e nada melhor do que debater sobre isso para causar uma consciência nas pessoas com relação a esse bem que é finito e que a gente luta tanto para estar entregando em toda a Bahia”, concluiu.

