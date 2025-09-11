Menu
POLÍTICA
POLÍTICA

Secretária destaca água e saneamento no Congresso de Sustentabilidade

Secretária reforça que conscientização e boas práticas são essenciais para levar água e saneamento a toda a população da Bahia

Cássio Moreira e Flávia Requião

Por Cássio Moreira e Flávia Requião

11/09/2025 - 11:31 h
Larissa Moraes
Larissa Moraes -

A Secretária de Infraestrutura Hídrica e Saneamento da Bahia, Larissa Moraes, destacou, na manhã desta quinta-feira, 11, em entrevista ao Portal A TARDE, durante o 3º Congresso Brasileiro de Direito e Sustentabilidade, a importância de incluir a pauta de água e saneamento nas discussões sobre políticas públicas e práticas sustentáveis.

“Falar sobre direito, sustentabilidade, nada mais é do que falar sobre essa pasta também, que se refere à água, né? Esse bem tão querido, tão necessitado, principalmente pelo povo da Bahia”, afirmou a secretária, lembrando as recorrentes crises hídricas enfrentadas pelo interior do estado.

Larissa Moraes reforçou que o trabalho da secretaria vai além da entrega de água: envolve também planejamento regulatório e cumprimento de metas ambiciosas do marco regulatório de 2033, que prevê 99% de abastecimento hídrico e 90% de saneamento em todo o estado.

Segundo a gestora, o debate público sobre sustentabilidade e saneamento é essencial para conscientizar a população sobre a importância desse recurso finito. “A correria é muito grande e nada melhor do que debater sobre isso para causar uma consciência nas pessoas com relação a esse bem que é finito e que a gente luta tanto para estar entregando em toda a Bahia”, concluiu.

O Congresso

Neste ano, o Congresso terá como tema “A Bahia e o Brasil na COP 30: Desafios e Oportunidades”. Entre os nomes que estão sendo esperados para participar do evento estão: o ex-presidente Michel Temer; o governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União Brasil); os ministros do Supremo Tribunal de Justiça (STJ), Humberto Martins e Reynaldo Soares, desembargadores do Tribunal Regional Federal (TRF1), e entre outros.

A programação completa está disponível no site do evento, no mesmo link, é possível fazer as inscrições para participar do evento. O Congresso é uma realização do Instituto Brasileiro de Direito e Sustentabilidade (IbradeS), em parceria com a Associação Comercial da Bahia (ACB) e o LIDE Bahia.

x