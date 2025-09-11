Menu
MEIO-AMBIENTE

Paulo Câmara diz que problema de hospedagem não deve impactar COP30

Para o deputado estadual, importância do evento não poder ser abalada por conta de imprevistos

Cássio Moreira e Anderson Ramos

Por Cássio Moreira e Anderson Ramos

11/09/2025 - 10:49 h
Deputado estadual Paulo Câmara (PSDB)
Deputado estadual Paulo Câmara (PSDB) -

O deputado estadual Paulo Câmara (PSDB), minimizou os problemas de hospedagem na Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas (COP30) que vai acontecer na cidade de Belém (PA), em novembro.

Para o parlamentar, a importância do evento não poder ser abalada por conta de imprevistos. O tucano é uma das personalidades presentes no 3º Congresso Brasileiro de Direito e Sustentabilidade que acontece no Palacete Tira Chapéu, localizado no Centro Histórico de Salvador, nesta quinta-feira, 11, e segue até a sexta, 12.

“Uma coisa tão bacana, às vezes, gera um ruído, das pessoas reclamando muito da hospedagem. A gente precisa ter é discussão, discutir, deixar coisa menor pro lado de lá. A Amazônia é o pulmão do mudo. A gente precisa saber como nós vamos preservar a nossa Amazônia, como nós podemos também explorar a Amazônia com responsabilidade e trazer riqueza e renda, aos brasileiros, disse o deputado.

Sobre o evento, Câmara avalia que é uma oportunidade para discutir temas como desenvolvimento sustentável e geração de emprego e renda e segurança jurídica.

“Dá para ter desenvolvimento, dá para gerar emprego, dá para gerar renda, preservando o meio-ambiente, acima de tudo trazendo segurança jurídica. O que o congresso faz hoje aqui é trazer o que há de melhor, com congressistas renomados do Brasil todo, trazendo o que existe de mais moderno, o que pode dar legalidade, para que a gente possa trazer mais desenvolvimento para o nosso estado e para a nossa cidade”, opinou.

O Congresso

Neste ano, o Congresso terá como tema “A Bahia e o Brasil na COP 30: Desafios e Oportunidades”. Entre os nomes que estão sendo esperados para participar do evento estão: o ex-presidente Michel Temer; o governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União Brasil); os ministros do Supremo Tribunal de Justiça (STJ), Humberto Martins e Reynaldo Soares, desembargadores do Tribunal Regional Federal (TRF1), e entre outros.

A programação completa está disponível no site do evento, no mesmo link, é possível fazer as inscrições para participar do evento. O Congresso é uma realização do Instituto Brasileiro de Direito e Sustentabilidade (IbradeS), em parceria com a Associação Comercial da Bahia (ACB) e o LIDE Bahia.

