Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

EXCLUSIVO

Ponte Salvador–Itaparica: obra histórica ganha data para sair do papel

Maior ponte da América Latina terá início das obras em breve e já conta com prazo definido para conclusão

Cássio Moreira e Flávia Requião

Por Cássio Moreira e Flávia Requião

11/09/2025 - 10:14 h | Atualizada em 11/09/2025 - 10:24
Reprodução
Reprodução -

A Ponte Salvador–Itaparica, considerada a maior obra de infraestrutura da Bahia e futura maior ponte da América Latina sobre a água, já tem cronograma definido.

Em entrevista exclusiva ao Jornal A TARDE, o CEO da concessionária responsável pelo projeto, Cláudio Villas Boas, confirmou que as obras começam em 2 de junho de 2026, com prazo de 5 anos para entrega. A conclusão está prevista para 4 de junho de 2031.

Tudo sobre Política em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

“A obra inicia agora, em 2 de junho de 2026. O prazo contratual para concluir a obra são de 5 anos. Então, a gente conclui em 4 de junho de 2031”, antecipou Villas Boas em conversa com o portal na sede do 3º Congresso Brasileiro de Direito e Sustentabilidade.

Com 12,4 km de extensão, a ponte promete se tornar um marco da engenharia nacional. Seus mastros principais devem alcançar 218 metros de altura, superando pontos icônicos como o Elevador Lacerda (72m), o Farol da Barra (62m) e até o Cristo Redentor (38m de altura da estátua, 46m com o pedestal).

Além de transformar a mobilidade entre Salvador e a Ilha de Itaparica, a estrutura tem potencial para se consolidar como um novo cartão-postal da Bahia.

O projeto é resultado de uma Parceria Público-Privada (PPP) entre o Governo da Bahia e um consórcio chinês formado pela China Civil Engineering Construction Corporation (CCECC) e pela China Communications Construction Company (CCCC), dois dos maiores grupos globais de construção e infraestrutura.

O investimento total estimado é de R$ 10,6 bilhões.

Etapas da obra da Ponte Salvador-Itaparica

O empreendimento será executado em quatro grandes trechos:

  • Trecho 1 – Acessos viários em Salvador: construção de estruturas ligando os bairros da Calçada e Água de Meninos, incluindo viadutos e dois túneis paralelos aos já existentes na Via Expressa.
  • Trecho 2 – Ponte Salvador–Itaparica: contará com 12,4 km de extensão, divididos em três etapas – aproximação na Ilha de Itaparica (4,6 km), aproximação em Salvador (6,9 km) e o trecho estaiado (0,9 km), que ficará a 85 metros acima do nível do mar.
  • Trecho 3 – Acessos viários em Itaparica: cerca de 30 km de rodovias, conectando a chegada da ponte até a Ponte do Funil, com viadutos e interseções.
  • Trecho 4 – BA-001: recuperação e duplicação da rodovia, entre Cacha Prego e a cabeceira da Ponte do Funil.

Veja vídeo

Ver esta publicação no Instagram

Uma publicação partilhada por A TARDE (@atardeoficial)

3º Congresso Brasileiro de Direito e Sustentabilidade

Neste ano, o Congresso terá como tema “A Bahia e o Brasil na COP 30: Desafios e Oportunidades”. Entre os nomes que estão sendo esperados para participar do evento estão: o ex-presidente Michel Temer; o governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União Brasil); os ministros do Supremo Tribunal de Justiça (STJ), Humberto Martins e Reynaldo Soares, desembargadores do Tribunal Regional Federal (TRF1), e entre outros.

A programação completa está disponível no site do evento, no mesmo link, é possível fazer as inscrições para participar do evento. O Congresso é uma realização do Instituto Brasileiro de Direito e Sustentabilidade (IbradeS), em parceria com a Associação Comercial da Bahia (ACB) e o LIDE Bahia.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Cláudio Villas Boas Ponte Salvador–Itaparica

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Reprodução
Play

Jerônimo convoca população para ato contra PEC da Blindagem em Salvador

Reprodução
Play

Fux absolve réus do crime de organização criminosa

Reprodução
Play

Fux vota com maioria por validade da delação de Mauro Cid

Reprodução
Play

Fux diz que defesa não teve tempo de analisar dados da acusação

x