Ponte Salvador–Itaparica: obra histórica ganha data para sair do papel

A Ponte Salvador–Itaparica, considerada a maior obra de infraestrutura da Bahia e futura maior ponte da América Latina sobre a água, já tem cronograma definido.

Em entrevista exclusiva ao Jornal A TARDE, o CEO da concessionária responsável pelo projeto, Cláudio Villas Boas, confirmou que as obras começam em 2 de junho de 2026, com prazo de 5 anos para entrega. A conclusão está prevista para 4 de junho de 2031.

“A obra inicia agora, em 2 de junho de 2026. O prazo contratual para concluir a obra são de 5 anos. Então, a gente conclui em 4 de junho de 2031”, antecipou Villas Boas em conversa com o portal na sede do 3º Congresso Brasileiro de Direito e Sustentabilidade.

Com 12,4 km de extensão, a ponte promete se tornar um marco da engenharia nacional. Seus mastros principais devem alcançar 218 metros de altura, superando pontos icônicos como o Elevador Lacerda (72m), o Farol da Barra (62m) e até o Cristo Redentor (38m de altura da estátua, 46m com o pedestal).

Além de transformar a mobilidade entre Salvador e a Ilha de Itaparica, a estrutura tem potencial para se consolidar como um novo cartão-postal da Bahia.

O projeto é resultado de uma Parceria Público-Privada (PPP) entre o Governo da Bahia e um consórcio chinês formado pela China Civil Engineering Construction Corporation (CCECC) e pela China Communications Construction Company (CCCC), dois dos maiores grupos globais de construção e infraestrutura.

O investimento total estimado é de R$ 10,6 bilhões.

Etapas da obra da Ponte Salvador-Itaparica

O empreendimento será executado em quatro grandes trechos:

Trecho 1 – Acessos viários em Salvador: construção de estruturas ligando os bairros da Calçada e Água de Meninos, incluindo viadutos e dois túneis paralelos aos já existentes na Via Expressa.

– Acessos viários em Salvador: construção de estruturas ligando os bairros da Calçada e Água de Meninos, incluindo viadutos e dois túneis paralelos aos já existentes na Via Expressa. Trecho 2 – Ponte Salvador–Itaparica: contará com 12,4 km de extensão, divididos em três etapas – aproximação na Ilha de Itaparica (4,6 km), aproximação em Salvador (6,9 km) e o trecho estaiado (0,9 km), que ficará a 85 metros acima do nível do mar.

– Ponte Salvador–Itaparica: contará com 12,4 km de extensão, divididos em três etapas – aproximação na Ilha de Itaparica (4,6 km), aproximação em Salvador (6,9 km) e o trecho estaiado (0,9 km), que ficará a 85 metros acima do nível do mar. Trecho 3 – Acessos viários em Itaparica: cerca de 30 km de rodovias, conectando a chegada da ponte até a Ponte do Funil, com viadutos e interseções.

– Acessos viários em Itaparica: cerca de 30 km de rodovias, conectando a chegada da ponte até a Ponte do Funil, com viadutos e interseções. Trecho 4 – BA-001: recuperação e duplicação da rodovia, entre Cacha Prego e a cabeceira da Ponte do Funil.

